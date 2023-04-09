Samanyolu Haber /Gündem / İnce yarıştan çekilirse seçmenleri kime oy verir: İşte çarpıcı anket /09 Nisan 2023 13:49

İnce yarıştan çekilirse seçmenleri kime oy verir: İşte çarpıcı anket

Metropoll Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankette Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi durumunda hangi ismi tercih edecekleri soruldu. Anketten çıkan rakamlar İnce'nin; "Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum" sözlerinin tersini gösterdi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması üzerine tartışmalar sürüyor. 

Metropoll Araştırma Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Metropoll Türkiye'nin gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin Nabzı 2023' araştırmasında seçmenlere yöneltilen 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce adaylıktan çekilirse kime oy verirsiniz?' sorusunun sonucunda çıkan oranları açıkladı. 

İNCE SEÇMENLERİ KILIÇDAROĞLU DEDİ
Araştırmaya göre İnce'nin seçmenlerinin yüzde 30.5'i adaylıktan çekilme durumunda Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.

Muharrem İnce aday olması üzerine kendisine yöneltilen eleştirilere, "Seçime daha 46 gün var bekleyelim görelim neler olacak. Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum" sözleriyle yanıt vermişti.

SİNAN OĞAN DESTEĞİ DİKKAT ÇEKTİ
İnce'nin seçmenlerinden Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin oranı ise yüzde 23.4 oldu. Sinan Oğan'ı tercih edenlerin oranının 24.3 olması ise dikkat çekti.

Bu rakamları yüzde 4.2 ile 'kararsızım' diyenler, yüzde 16.5 ile ise seçimi protesto edenler takip etti. 
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