Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de büyük yaprak dökümü: 196 vekil liste dışı kaldı /09 Nisan 2023 13:53

AKP'de büyük yaprak dökümü: 196 vekil liste dışı kaldı

AKP’de milletvekillerinin büyük bölümü ‘çizik’ yedi. Kulislere yansıyan bilgiye göre 285 milletvekilinden 196’sı liste dışında kaldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002'den beri partisinde en büyük liste değişimine imza attı. Mevcut milletvekillerinden sadece 89'u yeniden aday gösterildi.

YSK'ya verilmek üzere hazırlanan listeye göre AKP'den vekillerin yüzde 66'sı liste dışında kaldı. Bazı isimler ise seçilemeyecek yerden aday gösterildi. Böylece AKP'de yüzde 75'lik değişim gerçekleşti. Sözcü'den Veli Toprak'ın edindiği bilgiye göre 285 milletvekilinden 196'sı liste dışında kaldı.

Gerçek Gündem'in haberine göre birçok şehirde milletvekillerinin tamamı liste dışında kaldı. Trabzon'da AKP'nin 4 vekili de listeye giremedi.

TAŞKESENLİOĞLU DA LİSTEDE YOK
Eski Rektör Ünsal Ban'la boşanma davasıyla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da listeye giremedi.

ERSOY, KOCA, YANIK…
Bakanlardan 3'ü liste dışı kaldı. Kendi isteğiyle aday olmak istemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aday yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise listeye alınmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Samsun yerine İstanbul'dan aday gösterildi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Tokat milletvekili idi ve bu dönem İstanbul'dan aday yapıldı.
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