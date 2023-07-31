Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü senarist Safa Önal vefat etti /31 Temmuz 2023 09:04

Ünlü senarist Safa Önal vefat etti

Ah Güzel İstanbul, Vesikalı Yarim, Dila Hanım ve Tatar Ramazan filmlerinin senaristi Safa Önal, 92 yaşında vefat etti. 395 senaryosu filme çekilen Önal, ‘Senaryosu En Çok Filme Çekilen Senarist’ dalında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

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Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Önal’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. SENARİSTBİR’in paylaşımında, “Türkiye sinemasının duayenlerinden değerli senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun” denildi.

ANKA’nın aktardığına göre, Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) ise “Sinemamızın değerli senaristlerinden Safa Önal’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Vesikalı Yarim, Ah Güzel İstanbul (Ayşe Şasa ile birlikte), Tatar Ramazan, Menekşe Gözler, Umut Dünyası ve Cingöz Recai’nin de aralarında olduğu 395 senaryoya imza atmıştı. Başımız sağ olsun” açıklamasını yaptı.

Film eleştirmeni Şenay Aydemir ise Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Ah Güzel İstanbul, Vesikalı Yarim, Dila Hanım’ı da kaleme alan Safa Önal, Yeşilçam fabrikasının en üretken senaristiydi. 1967’de 28, 1968’de 27 ve 1969’da 24 senaryosu sinemaya aktarılmıştı. Çekilen 395 senaryosuyla rekorlar kitabına girdi. Sinema, en büyük emekçisini kaybetti.”

SAFA ÖNAL KİMDİR?

İstanbul’da 17 Aralık 1931’de dünyaya gelen senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal, yazarlığa 1945’te kısa öyküler kaleme alarak başladı. Safa Önal, ‘Vesikalı Yarim’, ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’, ‘Ah Güzel İstanbul’, ‘Ah Müjgan Ah’, ‘Dila Hanım’, ‘Tatar Ramazan’, ‘Tatlı Nigar’, ‘Doktor Civanım’ gibi pek çok filmin senaryosunu kaleme aldı. Safa Önal, 1973’te yönetmenliğe de başladı ve 40’a yakın film yönetti. Önal’ın filme çekilmiş 395 senaryosu, Guinnes Rekorlar Kitabı tarafından bir dünya rekoru olarak onaylandı. Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi çok sayıda ödül kazanan Safa Önal, söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal’ın da ağabeyidir.
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