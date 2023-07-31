Samanyolu Haber /Gündem / Ülke Vahşi Batı'ya döndü: Saatlerce işkence yapıp bir de kayda aldılar /31 Temmuz 2023 09:08

Ülke Vahşi Batı'ya döndü: Saatlerce işkence yapıp bir de kayda aldılar

Bursa’da Cengiz B. isimli kişi, aralarında araç kiralama nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen iki kişinin saatler süren işkencesine maruz kaldı. Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar isimli saldırganlar, Cengiz B.’yi kulağını kesmekle tehdit edip, müzik eşliğinde saatlerce dövdü. İkilinin arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Tutuklanan üç kişi hakkında 20’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Bursa’da inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Cengiz B., geçen aralık ayında Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar’ın işlettiği oto kiralama işletmesinden araç kiraladı. Cengiz B., günü bitince aracı teslim etti.

NTV’nin haberien göre Cengiz B. ile Karalar ve Uçar arasında, araçla kaza yaptığı iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü. Karalar ve Uçar, Cengiz B. ile ortak arkadaşları olan Yunus Emre K.’den buluşma sağlamalarını istedi.

Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar, ofislerine getirdikleri Cengiz B.’yi kulağını kesmekle tehdit edip, dövdü. Karalar ve Uçar, Cengiz B.’nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, Muzaffer Veyisoğlu o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.



TEHDİT EDİP, GÖNDERDİLER

Müzik açarak bir süre Cengiz B.’yi döven Karalar ve Uçar, Cengiz B.’nin cebindeki bin 300 lirayı da aldı. Saatlerce şiddete maruz kalan Cengiz B. ise bayıldı. Karalar ve Uçar, yüzüne maske takıp, darbettikleri Cengiz B. ile fotoğraf çektirdi.

Saatlerce işkence yaptıkları Cengiz B.’ye tatlı yedirip, çay ile su içiren ikili, “Bize 25 bin lira getireceksin. Aksi halde bu görüntüleri sosyal medyada yayınlarız.” diyerek Cengiz B.’yi tehdit etti. Evine gitmesi için Cengiz B.’ye taksi çağıran Karalar ve Uçar, ücreti de ödeyip evine gönderdi.

Bindiği taksi ile polis merkezine giden Cengiz B., yaşananları anlatıp, şüphelilerden şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis. Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar, Yunus Emre K. ve Muzaffer Veyisoğlu’nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar ve Muzaffer Veyisoğlu tutuklandı, Yunus Emre K. ise serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak”, “birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma”, “özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj” suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.




BİR AYAĞIM TUTMUYOR

Yargılanmasına başlanan sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar, müşteki ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada; mağdur olarak ifade veren Cengiz B., “Beni en fazla Melih Karalar dövdü. Aldığım darbeler sonucu neredeyse bir ayağım tutmuyor. Yürümekte zorluk çekiyorum.” dedi.

Duruşma savunmasını yapan Melih Karalar ise “Bana hakaret ve küfürler etti. Kendisine kötü davranmadım. Olay akşamı bir araya geldik. Helalleşmiştik. Tatlı ve çay ikram ettim. Hatta taksi çağırıp, parasını da cebine vererek öpüşerek ayrıldık. Ama o bizi gidip, polise şikayet etti. Gasbedecek insanlar değiliz. Suçlamayı kabul etmiyorum.” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
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