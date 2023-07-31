Türkiye'den Yurt dışına göç edenler 2022'de son 7 yılın rekorunu kırdı

2016-2022 arasını kapsayan son yedi yılda yurt dışından Türkiye’ye göç eden Türk vatandaşlarının toplamı Türkiye’den gidenlerden az farkla daha yüksek. Türkiye’ye en çok göç veren ülkeler ise Irak, Afganistan ve İran.





‘Beyin göçü’ son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Daha iyi bir hayata sahip olmak isteyen binlerce Türk vatandaşı yurt dışında yaşamanın hayalini kuruyor. Resmi verilere göre 2022 yılında 140 bin Türk vatandaşı Türkiye’den göç etti. Bu; 2016 yılından bu yana son yedi senedeki en yüksek sayı. Ancak 2016-2022 arasını kapsayan son yedi yılın toplamına bakıldığında yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin toplamı Türkiye’den gidenlerden az farkla daha yüksek. Türkiye’ye en çok göç veren ülkeler ise Irak, Afganistan ve İran.





Peki, yurt dışına her yıl kaç Türk vatandaşı göç ediyor? Yurt dışından Türkiye’ye taşınan Türk vatandaşı sayısı kaç? Türkiye en çok hangi ülkelerden göç alıyor?





Euronews'te yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Uluslararası Göç İstatistikleri Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden göçmen sayısını ortaya koyuyor. 2022’de 139 bin 531 Türk vatandaşı yurt dışına göç ederken 94 bin 409 Türk vatandaşı da Türkiye’ye göç etti.



