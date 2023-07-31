Siyaset karışık:Cumhur’da zam, Millet’te seçim krizi var

Cumhur İttifakı ortakları MHP, BBP ve YRP, emekliye yapılan yüzde 25'lik zammı yetersiz buldu ve yıl sonu beklenmeden memura olduğu gibi emeklilere de seyyanen 8 bin TL lira verilmesini istedi.





CUMHUR İTTİFAKI KANADI













ASGARİ ÜCRETE ÇEKİLSİN





MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM kapanmadan hemen önce emekliler için seyyanen zam istemiş ve “Emeklilerimize yapılan yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli değil. 8 bin 77 liralık seyyanen artış emekli maaşlarına da yansıtılmalı” demişti.









YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı için yıl sonunu işaret ettiğini hatırlatarak, “Bu hayat pahalılığında emeklilerimizin yıl sonuna kadar bekleyecek durumu kalmamıştır” dedi. Geçim derdinin bütün evleri sardığını vurgulayan Erbakan, şunları söyledi: “Biz başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı istedik. Ömürlerini ülkeye hizmete adamış bu insanlarımızın mağdur edilmemesi gerekir. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmesin. Atılması gereken adımların acilen atılsın''











BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de emekliye yapılan yüzde 25'lik zammı yetersiz buldu. Destici, ‘'Memurlarımızın maaşına yapılan seyyanen 8 bin 77 lira emeklilerimizin maaşına da eklenmeli. En düşük emekli maaşının, asgari ücretin üzerinde olması gereklidir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konudaki son açıklamasında “Emekliler için yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu” dedi.





MİLLET İTTİFAKI KANADI





Millet İttifakı'nda, yerel seçimlerle ilgili farklı değerlendirmeler bulunuyor. Saadet Partisi (SP) bazı yerlerde Gelecek Partisi dışında işbirliği düşünmüyor. CHP, DEVA ve Demokrat Parti henüz karar almadı. İYİ Parti ve SP, seçime ittifaksız ve kendi adaylarıyla, amblemleriyle girmeyi planlıyor.







SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ‘'Türkiye'nin bütün il, ilçe ve beldelerinde kendi amblemimizle seçimlere gireceğiz'' dedi. Karamollaoğlu, şöyle konuştu:





GÜNDEMİMİZDE YOK





‘'Türkiye'nin bütün il, ilçe ve beldelerinde belediye başkanları, meclis üyeleri ve il genel meclisi adaylarımızı belirleyeceğiz. Bazı yerlerde dirsek teması, o günkü şartlara bağlı. Bugüne kadar genel seçimde kendi amblemimizle girmediğimiz için sıkıntı yaşadık ama şimdi kolları sıvayıp Anadolu'yu bir baştan bir başa taramak ve insanlarımızı uyarmak zorundayız.''









İYİ Parti sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da yerel seçime kendi adaylarıyla girmek istediklerini dile getirerek, “Esas hedefimiz, kendi kadrolarımız ve politikalarımızı milletimizle buluşturmak. 81 il ve ilçelerinde kendi adaylarımızı çıkarmayı hedefliyoruz. Yerel seçimde hiç bir parti ile ittifak gündemimizde yok” dedi.







İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da parti tabanının yerel seçimde ittifaka sıcak bakmadığını belirterek, şunları söyledi: ‘'Bu konuda genel merkezimizin aldığı bir karar yok ama en kısa sürede alınacak. Benim dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak oluşuma tabanımızın da sıcak bakmadığını gördüm. Nihai karar partimizin yetkili organlarıdır. CHP'ye başarılar dileriz.''









