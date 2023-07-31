Hollanda’da hizmet gönüllüleri kilisede aşure dağıttı

BASRİ DOĞAN - TR724

Hollanda’da ‘Birlikte Yaşama Sanatına Katkı’ (Kunst van het Samenleven Amsterdam) ve Animo Vakfı gönüllüleri, Nuh’un gemisi örneğinden yola çıkarak kilisede farklı din mensuplarına aşure dağıttılar.

Programın organizatörlerinden Amsterdam Kunst van het Samenleven (Birlikte Yaşama Sanatına Katkı) ve Animo gönüllüsü Bayram Karaçam, bu haftanın Aşure haftası olması nedeni ile Zaandam Doopsgezind Vermaning Kilisesinde ilk defa aşure dağıttıklarını söyledi.





Programa katılanlar hoşgörü ve diyalog mesajı verdi. İlk defa Zaanadam’ın en büyük kilisesi olan Doopsgezind Vermaning Kilisesi’nde düzenlenen Aşure gününe, farklı din ve kurumlardan insanlar katıldı. Program öncesinde kilise ayininde dualar yapıldı. Türkiye’de depremde hayatını kaybedenler anıldı. Tüm insanlığın felaketlerden kurtuluşu için dua edildi. Kiliseye katılanlar hoşgörü ve diyalog mesajı verdi.





KLAVER: ORTAK NOKTALARIMIZ O KADAR FAZLA Kİ





Zaandam Doopsgezind Vermaning Kilisesi Vaizi Kok Klaver, Müslümanların ortak duada kilisede olmalarından dolayı son derece memnun olduğunu söyledi. Klaver, “Ortak noktalarımız o kadar fazla ki aramızdaki farklılıklar hakkında kavgaya vaktimiz olmamalı. İnsanların her zamankinden daha çok konuşmaya ve sohbete ihtiyacı var. Aramızdaki önyargılar, bu tür anlamlı günler ile konuşarak, dertleşerek çözülebilir. Bugün ayinden sonra hizmet gönüllülerinin kilisede ortak duada bulunan 50 kişiye aşure dağıtmaları çok anlamlı bir güzellikdi. Müslüman, Hristiyan ve farklı inançlardan insanların memnuniyetlerini dile getirmeleri diyalog adına son derece önemliydi.” açıklamasında bulundu.









KARAÇAM: İNSANLAR BİRBİRLERİNİ TANIYINCA





Zaandam Animo Vakfı Gönüllüsü Bayram Karaçam, “Bugün Hollanda’nın Zaandam şehrindeki kilisede 50’ye yakın kişiye aşure dağıttık ve son derece olumlu mesajlar aldık. Aşurenin yapılışından, geçmişinden bahsettik, kendilerine Hollandaca aşure ile ilgili broşür verdik. Zaandam Doopsgezind Vermaning kilisesindeki program öncesinde de kilisede ortak dua edildi. Hem Türkiye’de depremde hayatını kaybeden binlerce insan için hem dünyanın değişik yerlerindeki insanlar için ortak dua edildi. İlahiler söylendi. Sonra kilisede aşure dağıttık. Bugünü, birbirimizle diyalog kurmak ve birbirimizle daha iyi tanışmak amacıyla gerçekleştirdik. İnsanlar birbirlerini tanıyınca önyargılar ortadan kalkıyor.” diye konuştu.









KAYNAŞMA ADINA ÖNEMLİ





Zaanstad aile hekimi Dick Branger, böyle bir aşure programına ilk kez katıldıklarını belirterek birlik, beraberlik ve kaynaşmanın önemine vurgu yaptı. Branger: “Bu tür çalışmaların birlikte yaşama adına önemli katkılar yapacağını söylemek isterim. Özellikle önyargıların yok edilmesi ve dayanışma adına bu tür çalışmaları son derece önemli buluyorum.”





Diane Klaver, “Hepimiz kilise ayini sonrasında bir aşure yemek için bir araya geldik. Gördüğüm sıcak ilgi ve aşure ikramından çok memnun kaldım. Bu tür çalışmayı organize eden Zaanstad Animo Vakfı’na çok teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.











