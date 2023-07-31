Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği'nden İsmailağa hibesine iptal! /31 Temmuz 2023 11:19

Avrupa Birliği'nden İsmailağa hibesine iptal!

Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin Avrupa Birliği’nden 31 bin 455 Avro hibe aldığı proje iptal edildi. Ödemenin iptal edildiği, ödenen paranın geri alınması için sürecin başlatıldığı belirtildi.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin Avrupa Birliği’nden 31 bin 455 Euro hibe aldığı “Erasmus+ Gençlik Programı” projesi iptal edilerek ödenen paralar geri istendi.

İsmailağa Cemaati’nin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdülhalik Ustaosmanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin Avrupa Birliği’nden 31 bin 455 Euro hibe aldığı “Erasmus+ Gençlik Programı” projesi iptal edildi. Ödemenin iptal edildiği, ödenen paranın geri alınması için sürecin  başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre; Avrupa’da da tepki çeken hibe, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri tarafından AP’ye taşındı.

AP’de de tartışılan konuya karşı aylar sonra açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, “Türkiye Ulusal Ajansı, Yavuz Sultan Selim Derneği tarafından yürütülen projeyi Erasmus+ programı prosedürleri ve rehberine göre seçmiştir. Proje, Erasmus+ Gençlik katılımı faaliyetleri kapsamında gençlerin değişim, kültürel ve sivil eylemleri deneyimlemelerini sağlamak amacıyla 31 bin 455 Euro hibe aldı. Faaliyetler 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi. Komisyon, bu projeye yapılan ödemeleri askıya almış ve halihazırda ödenmiş olan fonların geri alınması için prosedürleri başlatmıştır” dedi
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