Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya ünlüsünün feci ölümü: 68. kattan düştü /31 Temmuz 2023 11:30

Sosyal medya ünlüsünün feci ölümü: 68. kattan düştü

Yüksek binalara tırmanması ile bilinen 30 yaşındaki Fransız sosyal medya ünlüsü Remi Lucidi, Hong Kong'daki bir apartman kompleksinin 68. katından düşerek öldü.

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Hong Kong'daki Tregunter Tower kompleksine tırmanmakta olan 30 yaşındaki Remi Lucidi, 68. kattan zemine çakıldı. İnternette Remi Enigma olarak bilinen Lucidi'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


New York Post'ta yer alan habere göre, Lucidi, bina güvenliğine 40. kattaki bir arkadaşını ziyarete geldiğini söyledi. Ancak güvenlik görevlisi, adı geçen kişiye ulaştı ve Lucidi'nin onunla tanışmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Lucidi'yi tutuklamaya çalıştı ama o zamana kadar Lucidi çoktan asansöre binmişti.

Güvenlik görüntülerine göre Lucidi asansörle 49. kata geldi ve ardından merdivenleri kullanarak binanın tepesine çıktı. Ardından Lucidi'nin peşinde olan güvenlik görevlisi çatıya açılan kapağı açık bulsa da Fransız fenomen bulunamadı.

Polis, Lucidi'nin yerel saatle 18:00 sularında girdiği binada en son saat 19.38'de bir hizmetçiden yardım isterken görüldüğünü ifade etti.

Kimliği açıklanmayan hizmetçi, Lucidi'nin çatı katının dışında mahsur kaldığına ve yere çakılmadan önce yardım için pencereye vurduğuna inandığını söyledi

Olay yerine gelen bir tanık, polisin olay yerinde Lucidi'nin kamerasını bulduğunu ve bulunan kamerada diğer ölüme meydan okuyan eylemlerinin videolarını içerdiğini aktardı.
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