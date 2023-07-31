Almanya'ya kötü haber IMF'den geldi...

Almanya'da gündem IMF'nin açıkladığı veriler.
Açıklanan rakamlara göre Alman ekonomisi hala büyümekte başarısız.
Uluslararası Para Fonu'nun son rakamlarına göre, Almanya'nın GSYİH'sının bu yıl %0,3 düşmesi, diğer ülkelerin ise büyümeye devam etmesi bekleniyor.
Euronews bu gelişmeyi 'Almanya'nın bu yıl büyümeyen tek büyük ekonomi olması bekleniyor' başlığı okurlarına servis etti.
'Almanya'da ekonomi çeşitli zorluklarla boğuşuyor' denilen haberde şu ifadelere yer verildi;
'Avrupa Merkez Bankası'nın yüksek faiz oranları, borçlanmaya dayalı inşaat projelerini baskı altına aldı. Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'de, şiddetli COVID-19 kısıtlamalarının sona ermesinin ardından toparlanma, birçok kişinin umduğundan daha az oldu.'
Almanya IMF'den gelen verilerin şokunu yaşarken Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten itiraf gibi bir açıklama geldi.
Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ikinci çeyrek ekonomik performansının 'tatmin edici olmaktan uzak' olduğunu söyledi.
Alman ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde sıfır büyüme ile sabit kalmıştı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya bir önceki çeyrekte yüzde 0,1 küçülmüş geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 0,4 daralmıştı.
FDP lideri Christian Dürr ise Habeck'in ekonomi politikalarını hedef aldı. Bild'e konuşan Dürr 'Bakan, mevcut krizi hafifletmek için devlet parasını ekonomiye pompalamakta ısrar ediyor' dedi.
'Yine de yavaşlama klasik bir durgunluğa benzemiyor' diyen Euronews ülkedeki işsizliğin düşük olduğuna dikkat çekti.
Haberde ING'nin Euro bölgesi baş ekonomisti Carsten Brzeski'nin görüşlerine de yer verildi.
Brzeski, Almanya'nın durumunu 'durgunluk ve durgunluk arasındaki alacakaranlık kuşağında sıkışmış bir yavaşlama' olarak nitelendirdi.