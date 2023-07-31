Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'ya kötü haber IMF'den geldi... /31 Temmuz 2023 11:47

Almanya'ya kötü haber IMF'den geldi...

Avrupa ekonomomisinin lokomotifi olarak lanse edilen Almanya IMF'den gelen verilerin şokunu yaşarken Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten itiraf gibi bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Almanya'da gündem IMF'nin açıkladığı veriler.

Açıklanan rakamlara göre Alman ekonomisi hala büyümekte başarısız.

Uluslararası Para Fonu'nun son rakamlarına göre, Almanya'nın GSYİH'sının bu yıl %0,3 düşmesi, diğer ülkelerin ise büyümeye devam etmesi bekleniyor.

Euronews bu gelişmeyi 'Almanya'nın bu yıl büyümeyen tek büyük ekonomi olması bekleniyor' başlığı okurlarına servis etti.

'Almanya'da ekonomi çeşitli zorluklarla boğuşuyor' denilen haberde şu ifadelere yer verildi;

'Avrupa Merkez Bankası'nın yüksek faiz oranları, borçlanmaya dayalı inşaat projelerini baskı altına aldı. Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'de, şiddetli COVID-19 kısıtlamalarının sona ermesinin ardından toparlanma, birçok kişinin umduğundan daha az oldu.'

Almanya IMF'den gelen verilerin şokunu yaşarken Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten itiraf gibi bir açıklama geldi.


Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ikinci çeyrek ekonomik performansının 'tatmin edici olmaktan uzak' olduğunu söyledi.

Alman ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde sıfır büyüme ile sabit kalmıştı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya bir önceki çeyrekte yüzde 0,1 küçülmüş geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 0,4 daralmıştı.

FDP lideri Christian Dürr ise Habeck'in ekonomi politikalarını hedef aldı. Bild'e konuşan Dürr 'Bakan, mevcut krizi hafifletmek için devlet parasını ekonomiye pompalamakta ısrar ediyor' dedi.

'Yine de yavaşlama klasik bir durgunluğa benzemiyor' diyen Euronews ülkedeki işsizliğin düşük olduğuna dikkat çekti.

Haberde ING'nin Euro bölgesi baş ekonomisti Carsten Brzeski'nin görüşlerine de yer verildi.

Brzeski, Almanya'nın durumunu 'durgunluk ve durgunluk arasındaki alacakaranlık kuşağında sıkışmış bir yavaşlama' olarak nitelendirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'ya kötü haber IMF'den geldi... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:25