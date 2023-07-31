Almanya'ya kötü haber IMF'den geldi...

Almanya'da gündem IMF'nin açıkladığı veriler.





Açıklanan rakamlara göre Alman ekonomisi hala büyümekte başarısız.





Uluslararası Para Fonu'nun son rakamlarına göre, Almanya'nın GSYİH'sının bu yıl %0,3 düşmesi, diğer ülkelerin ise büyümeye devam etmesi bekleniyor.





Euronews bu gelişmeyi 'Almanya'nın bu yıl büyümeyen tek büyük ekonomi olması bekleniyor' başlığı okurlarına servis etti.



