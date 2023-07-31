Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'nın Güney cephesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor /31 Temmuz 2023 11:57

Ukrayna'nın Güney cephesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Ukrayna’nın kontrolünde olan Herson şehrinde dün gece patlamalar meydana geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Herson Şehir merkezinde ve Liman Bölgesi'nde patlamalar büyük hasara neden oldu.

Harkov bölgesi valisi Oleg Sinegubov, şehirde bir dizi patlamanın meydana geldiğini söyledi. Kentin belediye başkanı Igor Terekhov, patlamaların ardından kentte yangın çıktığını belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırının yeni bir aşamasının başladığı ve bunun, güneydeki Rus Silahlı Kuvvetlerinin savunma pozisyonlarını kırmaya yönelik aktif girişimlerle devam ettiği gelen bilgiler arasında. 

Özellikle cephe hattının güney kısmına yoğunlaşan saldırılarda Kiev yönetimi henüz istediği başarıyı almış değil.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson'daki Antonovsky köprüsü yakınındaki mevzilerini imha ettiğini bildirdi. Buna göre cephenin bu bölgesindeki durum, savaşçıları muharebe görevlerini başarıyla yerine getiren Dnepr birliklerinin lehine değişiyor.

Zaporojye hareketinin "Rusya ile birlikteyiz" başkanı Volodimir Rogov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Vremevsky yakınlarındaki çatışmalarda bütün bir tugayı kaybettiğini söyledi. Ona göre, cephenin Zaporojye bölgesinde bir yerleşimi geri almaya çalışırken Ukrayna birlikleri üç binden fazla asker kaybetti.

Rusya yeni HAARP sistemi deniyor

Rus askeri-sanayi kompleksindeki bir kaynağa atıfta bulunan TASS, Ukrayna’daki özel askeri operasyon bölgesinde çeşitli "Safir" insansız hava araçlarına sahip yeni bir elektronik harp sisteminin (EW) test edildiğini söyledi. Yayına göre, kompleks iyi performans gösterdi.

Kiev’e güvenlik garantileri

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı Andrey Yermak, Kiev'in ülkeye güvenlik garantilerinin sağlanması konusunda Washington ile bu hafta müzakerelere başlamayı beklediğini söyledi.
Yermak'a göre bu garantiler Ukrayna NATO'ya katılana kadar geçerli olacak.
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