Ünlü sinema yıldızının evinden cephanelik çıktı

Fransa'da polis, sinemanın efsane yıldızı Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi buldu.





Fransız sinemasının altın çağının yıldızı olan 88 yaşındaki oyuncunun Douchy-Montcorbon'daki evinde bir de atış poligonu bulundu.





BBC'nin aktardğı habere göre savcılar, Delon'un silah ruhsatının olmadığını söyledi. Salı günü yapılan arama, mahkeme tarafından gönderilen bir yetkilinin Delon'un evinde bir silah fark etmesi ve hakimi uyarması üzerine gerçekleşti.



