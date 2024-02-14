Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü: Çok sayıda yaralı var!

Afyonkarahisar-İzmir karayolu Akören beldesi girişinde, Köfteci Yusuf adıyla bilinen ve Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan restoranın asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

11 KİŞİ YARALANDI!



İçerde müşterilerin olduğu sırada yaşanan göçükte, bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı.



