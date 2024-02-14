İktidarda 'siyanür' telaşı: Bakanlık adını söyleyemedi, Binali Yıldırım desteğe geldi

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler bölgesinde daha önce Fırat Nehri'ne siyanür akmasına neden olan altın madeninde bugün toprak kayması meydana geldi.





Siyanürlü atık toprak dağının çökmesi sonucu 9 maden işçisi binlerce tonluk göçüğün altında kaldı. İşçilerinin hayatının ardından en büyük endişe ise Fırat nehrine siyanürlü atık karışıp karışmadığı.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı göçükle ilgili yaptığı açıklamada ''Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık'' ifadelerini kullandı. Bakanlığın açıklamasında ''siyanür'' ifadesinin kullanılmaması dikkat çekti.





Vali: Fırat Nehri'ne herhangi bir akıntı yok

Maden sahasında inceleme yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise Fırat Nehri'ne siyanürlü malzeme sızıntısı olup olmadığı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: "Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Olsa size açıklarım. Şu anda Fırat Nehri'ne bir sızma söz konusu değil. Toprak kayması olmuş. Toprak kaymasının dışında her hangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor. Bütün kontrolleri yapacaklar. Şu anda Fırat Nehri'nde herhangi bir akıntı söz konusu değil."





Maden savunucusu Binali Yıldırım'a göre 'problem yok'

Siyanür sızıntısı ihtimaline ilişkin konuşan bir kişi de AKP'li Binali Yıldırım oldu. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı unvanıyla konuşan Yıldırım ''Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket" dedi.





İliç'te doğaya sahip çıkan köylüleri Binali Yıldırım "menfaatlerine halel gelenler" olarak nitelendirmiş ve protestoları algı operasyonu olarak değerlendirmişti.





Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, protestocu köylüleri algı operasyonu yapmakla suçlamıştı. Yıldırım köylülerin protestosu karşısında şu ifadeleri kullanmıştı:





"Burada bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğinin sebebi şu. Bir takım küçük menfaatlerine halel gelenler ne yazık ki olumsuz propagandaları körüklüyorlar. Madenin ciddi anlamda İliç’e desteği var."





İliç eski İliç değil. Erzincan’dan da daha ileriye gitti, gurur duyuyoruz. Her türlü tedbir alınıyor, denetlemeler yapılıyor. Bu konuda hemşehrilerimizin her söylenene kulak asmamalarını ben özellikle rica ediyorum. Buna ihtiyacımız var, orada yüzlerce binlerce istihdam oluşuyor.





Vatandaşlarımızın ciddi anlamda hayat standardı yükseldi. Onları kaybetmenin bir anlamı yok. Dünyada altın madeni sadece orada yapılmıyor. Teknoloji bunların emniyet tedbirlerini almak için yeterli.





Tabii ki çevre bizim için önemli ama bunu algı operasyonuyla kaynakları harekete geçirmemizi geciktirmek, engellemek… Bu da başka bir oyun. Buna da dikkat etmemiz lazım. Avrupalılar yıllarca bu yanlışı yaptılar sıra bizim kaynaklarımıza gelince böyle propagandalar maalesef oluyor.''