İsviçre Alplerinde Yahudilere kayak kiralama yasağı yeni bir tartışma başlattı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının dünya çapında Yahudilere karşı ırkçılığı artırdığı bir dönemde, İsviçre Alplerindeki bir kayak kiralama mağazasının "Yahudilere kiralama yapılmaz" yazısı asması tepki çekti. Yahudileri hırsızlıkla suçlayan mağaza 24 saat içinde geri adım atarken, İsviçre polisi ırkçılık soruşturması açtı.

Olay, son yıllarda İsrail'in Ortodoks Yahudi cemaati arasında giderek popüler hale gelen Davos kasabasının Pischa bölgesinde yaşandı. Kayak malzemeleri kiralama dükkanı camına, İngilizce ve İbranice olarak "Bir kızağın çalınması da dahil bir dizi çok sinir bozucu olay nedeniyle artık Yahudi kardeşlerimize spor ekipmanı kiralamıyoruz" yazılı kağıtlar astı. Bu yasağın bütün kayak malzemeleri için geçerli olduğu belirtilirken, "Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Bir restoranın çatısı altında hizmet veren mağaza, ilk açıklamasında "kiralanan ekipmanların sıklıkla geri getirilmediğini, çalışanların pistlerde terk edilen kızakları aramakla uğraşmak istemediğini" savundu. İsviçre'nin ırkçı ve dini nefrete teşviki, ayrımcılığı yasaklayan yasalarını ihlal etmekle suçlanan dükkan, tepki büyüyünce geri adım attı.



Davos'un Pischa kayak alanında bir kayak mağazası yasak hakkında hem İngilizce ve İbranice bir tabela astı.



YAHUDİ CEMAATİ DAVA AÇIYOR





İsviçre Yahudi Cemaatleri Federasyonu mağaza hakkında yasal şikayette bulunurken, Genel Sekreter Jonathan Kreutner "Poster tartışmasız şekilde ayrımcı. Bu beni şoke ediyor. Yeni bir cüret seviyesi" dedi. Kreutner, "Bu antisemitizm. Bütün bir grup, görünüşleri veya kökenleri nedeniyle toplu olarak damgalanıyor" ifadelerini kullandı.





'KULLANDIĞIMIZ DİL KÖTÜ, ÖZÜR DİLERİZ'





Davos Belediye Başkanı Philipp Wilhelm de "Her tür antisemitizmin, ırkçılığın ve ayrımcılığın kınanması gerekir. Bu, Davos'a ait bir şey değil" dedi. Dükkanın müdürü de "posterde kullanılan dilin kötü olduğunu" söyleyerek özür dileyip Yahudi müşterilerin içeri alınacağını söyledi.





'AYRIMCILIĞIN KLASİK GÖSTERGESİ'





Irkçılık karşıtı gruplar ise birkaç kişinin davranışları nedeniyle bütün bir ırksal, dini veya etnik grubu hedef almanın ırkçılığın ve ayrımcılığın en klasik bir işareti olduğunu vurguluyor. İsviçre kamuoyundaki tartışmalarda, hırsızlığı veya hasarı önlemek için birçok kayak kiralama mağazasının zaten yaptığı gibi müşterilerden kimlik, depozito veya kredi kartı alınabileceğine dikkat çekiliyor.





DAVOS'TAKİ İLK OLAY DEĞİL





Bu, her sene Dünya Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapan Davos'ta Ortodoks Yahudi turistlerle yaşanan ilk vaka da değil. Kasabanın turizm kurulu başkanı geçmişte, turistlerin ev sahiplerine saygısız davrandığı olayların yaşandığını söylemişti. Her iki tarafın da zorluklar yaşandığı konusunda hemfikir olduğu belirtilirken, yakın zamanda turistler ile işletmeciler arasındaki gerilimleri aşmak için bir çalışma grubu oluşturulmuştu.