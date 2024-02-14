İlk Kez İnsanlara Uygun Organlara Sahip Domuz Yetiştirildi

Dünya çapında bir organ bağışı krizi sürüp giderken, öne çıkan alternatiflerden biri, genetiği değiştirilerek insanlara uygun organlara sahip olan domuzlar yetiştirmekti. Japon girişimi PorMedTec, tarihte ilk defa organları insanlara uyumlu olan domuzlar yetiştirmeyi başardığını duyurdu. Böylece organ bekleyen binlerce kişiye umut ışığı doğacağı belirtildi.







Bu gelişme uzun zamandır devam eden organ bağışı krizinin çözümüne önemli bir katkıda bulunabilir. Uzmanlar, bu gelişmeyi dünyada organ bekleyen milyonlarca insan için umut vadeden bir adım olarak değerlendiriyor.





Farklı türler arasında hücre veya organ naklini içeren bu yeni yöntem "Zenotransformasyon" olarak adlandırılıyor. Bilim insanları bu yöntemin yakın gelecekte organ nakli ihtiyacını karşılayabileceği görüşünde hemfikir.





Japonya'da 16 bin kişinin organ beklediği ve yılda sadece 400 organ nakli yapılabildiği göz önüne alındığında, bu projenin önemi daha da artıyor.





Türkiye'de de 33 bin 701 hastanın organ nakli beklediği Sağlık Bakanlığı verileri ile görülüyor.





Öte yandan, ABD'de bilim insanları da 2023 Ağustos ayında beyin ölümü gerçekleşen bir kişiye genetik kodları değiştirilmiş bir domuz böbreği naklederek böbreği, 32 gün boyunca 'iyi' bir şekilde çalıştırmayı başarmıştı.