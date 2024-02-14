“Saldırıdan savunmaya geçiyoruz”

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Alman televizyon kanalı ZDF'ye konuşan Ukraynalı yeni komutan, "Operasyonumuzun amacı, mevzilerimizi, insansız hava aracı dahil elektronik harp anlamında teknik açıdan avantajlarımızı kullanarak, savunma hatlarını hazır tutarak düşmana maksimum kayıp vermektir" dedi.







Ukraynalı komutana göre dronların yoğun kullanımı nedeniyle çatışmalar "yeni bir aşamaya" girdi. Syrsky, "Ukrayna ordusunun kendi sınırlarına ulaşarak çatışmayı sona erdirme hedefi" olduğunu ancak bu hedefe ulaşmak için toplumun birleşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.





Syrsky, ‘‘Ukrayna'da üretim kurmamız gerekiyor. Bu süreç başladı, üretimi artırmamız lazım. Kendi gücünüze güvenmeniz gerekiyor. Taktiklerinizi de geliştirmeniz gerekiyor. Asıl değer askerimizin hayatıdır” dedi.





ZDF televizyon kanalı, başkomutanla yapılan röportajın, Alexander Syrsky'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanlığı görevine atanmasından önce kaydedildiğini belirtiyor. Syrsky'nin bu göreve atanması kararı 8 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından verildi.