IMF, Rusya ekonomisi için beklentileri yükseltti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ağır ekonomik yaptırımları altında olan Rus ekonomisi 2023 yılında da beklentilerin üzerinde büyüdü. IMF, Ocak ayı raporunda Rusya ekonomisi için 2024 yılı büyüme tahminini önemli ölçüde artırarak yüzde 2,6’ya yükseltti. Gösterge, Ekim 2023’te yapılan bir önceki tahmine kıyasla yüzde 1,5 puan yukarı yönlü revize edildi.





Foreign Policy dergisine konuşan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) birinci başkan yardımcısı Gita Gopinath, verdiği demeçte Rus ekonomisinin beklenenden daha iyi bir gelişme gösterdiğini ve pozitif büyüme trendinde olduğunu söyledi.





IMF’nin geçen yıl Rusya’nın ekonomik büyüme beklentilerine ilişkin tahminlerine yönelik getirilen eleştirilere de yanıt veren IMF başkan yardımcısı, “Sanırım artık herkes bu rakamların yerinde olduğunu kabul ediyor.” Dedi.





Rusya altın rezervini artırmaya devam ediyor





Ayrıca Devlet Haber Ajansı RİA’nın ulusal merkez bankaları verilerine dayandırdığı haberine göre, Rusya altın rezervini 2,351 tona çıkararak en büyük altın rezervine sahip ülkeler arasında dünyada beşinci sıraya yükseldi.





G20 ülkeleri 2023 yılının tamamında altın rezervlerini 213 ton artırdı.

Çin geçen yıl 224 tonla en fazla altın rezervi edinen ülke olurken, rezervin kendisi de 2,236 tona yükseldi.





ABD, geçen yılın sonundaki 8133 tonluk seviyesini koruyarak altın rezervleri bakımından daimi liderliğini sürdürdü. Geçen yıl en çok altını Çin satın aldı, onu Avustralya ve Hindistan izledi.