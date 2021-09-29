Samanyolu Haber /Gündem / Ürdün Suriye'ye sınır kapısını tamamen açtı /29 Eylül 2021 14:05

Ürdün Suriye'ye sınır kapısını tamamen açtı

Beşar Esad'ın ülkenin geniş kesimlerinde iktidarını pekiştirmesi sonrasında Arap ülkeleriyle normalleşme adımları hızlanıyor. Lübnan ve Irak'ın ardından Ürdün de ana sınır kapısını tamamen açtı.

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Suriye'de Beşar Esad rejimi ülkenin geniş kesimlerinde iktidarını pekiştirirken, Arap ülkeleri birbiri ardına ilişkilerde yeniden normalleşme adımları atıyor.

Lübnan ve Irak'ın ardından Ürdün de Suriye sınırındaki ana geçiş noktasını yeniden açma kararı aldı. Esad rejiminin ülkenin güneyinde kontrolü sağlamasının ardından 2018 yılında kısmen geçişlere açılan Nasib Cabir sınır kapısının tamamen açılacağı bildirildi.

Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Maha Ali, resmi El Memleke televizyonundan yayınlanan açıklamasında "iki ülkenin de çıkarları doğrultusunda ikili ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini" söyledi.

2011'de başlayan iç savaş öncesinde Suriye ile Ürdün arasında bir milyar dolarlık ticaret hacmi mevcuttu. Nasib Cabir sınır kapısı 2018'de kısmen açılsa da ticarette savaş öncesi seviyeye ulaşılabilmiş değil. Sınır kapısı, savaş öncesinde Türkiye, Avrupa ve Körfez ülkeleri arasındaki mal taşımacılığında transit işlevi görüyor, her gün yüzlerce kamyon bu geçişi kullanıyordu.

Suriye'nin normal işleyen tek sınır kapısı Lübnan hududundaki bir kapı iken, Irak da 2019 yılında El Kaim sınır kapısını yeniden geçişlere açmıştı.

Şam'a doğrudan uçuşlar başlıyor
Ürdün, ekonomi, ticaret, tarım, su ve elektrik bakanları öncülüğünde Suriye'den gelen heyetle gümrük vergilerinin kaldırılması konusunun da görüşüleceğini açıkladı. Devlete bağlı havayolları şirketi Royal Jordanian'ın da yakında Suriye'nin başkenti Şam'a doğrudan uçuşları on yıllık bir aranın ardından yeniden başlatacağı bildirildi.

Suriye, savaş ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yaptırımları nedeniyle darboğaza sürüklenen ekonomisini toparlayabilmek için güney komşusu Ürdün ile ticarete önem veriyor. ABD'nin yakın müttefiki konumundaki Ürdün ve Lübnan da Suriye ile ticaret önündeki engellerin aşılabilmesi için ABD'yi Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırmaya çağırıyor.

Suriye ile Lübnan ve Mısır, bu ay Mısır doğalgazının Suriye üzerinden Lübnan'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya imza atmıştı.
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