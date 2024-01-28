Samanyolu Haber /Dünya / Ürdün'de ABD üssüne saldırı: 3 asker öldü, 25 asker yaralandı /28 Ocak 2024 23:02

Ürdün'de ABD üssüne saldırı: 3 asker öldü, 25 asker yaralandı

Ürdün'ün kuzeydoğusunda 3 ABD askerinin öldüğü, 34 yaralının olduğu ABD güçlerine yönelik saldırıyı İran destekli İslami Direniş Örgütü üstlendi. ABD’li senatörler Biden yönetiminden İran’ın vurulmasını istedi.

SHABER3.COM

ABD ordusu, Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında üç Amerikan askerinin öldüğünü ve 25 askerin de yaralandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarındaki bir üssün hedef alındığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden saldırının "İran destekli radikal militan gruplar" tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından bölgede ilk kez ABD askerleri öldürüldü.

Bölgede daha önce de ABD üslerine saldırılar olmuş ancak şu ana kadar ABD ordusu tarafından herhangi bir kayıp bildirilmemişti.

SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

Saldırıyı Irak'taki İran destekli İslami Direniş Örgütü üstlendi.


BIDEN: HESAP SORULACAK

Saldırıya tepki gösteren ABD Başkanı Joe Biden, "Saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını belirten Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini kaydetmişti.

CUMHURİYETÇİLER’DEN İRAN ÇAĞRISI

7 Ekim’de Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana Orta Doğu'da ABD ilk kez askeri kayıp verdi. Bu gelişmenin ardından ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nin üyesi Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, Biden yönetimini İran hedeflerine ve liderlerine "doğrudan" saldırmaya çağırdı.
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