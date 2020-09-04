Uşak'ta gözaltındaki kız öğrenciler adliyeye sevk edildi

Uşak merkezli 12 ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu üniversite öğrencisi 26 genç kız adliyeye sevk edildi.
Günlerdir adliyede tutulan ve avukatlarıyla görüştürülmedikleri belirtilen öğrenciler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Gözaltındaki öğrencilerin Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü belirtilirken birbirleriyle hayatın olağan akışına uygun görüşmeleri örgütsel faaliyet kabul edilmişti.