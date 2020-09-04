Samanyolu Haber /Gündem / Uşak'ta gözaltındaki kız öğrenciler adliyeye sevk edildi /04 Eylül 2020 12:12

Uşak'ta gözaltındaki kız öğrenciler adliyeye sevk edildi

Uşak’ta 3 gün önce gözaltına alınan çoğu 26 üniversite öğrencisi bayanlar adliyeye sevk edildi

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Uşak merkezli 12 ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu üniversite öğrencisi 26 genç kız adliyeye sevk edildi.

Günlerdir adliyede tutulan ve avukatlarıyla görüştürülmedikleri belirtilen öğrenciler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki öğrencilerin Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü belirtilirken birbirleriyle hayatın olağan akışına uygun görüşmeleri örgütsel faaliyet kabul edilmişti.
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