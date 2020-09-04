Merkez Bankası neyi ima etti?

SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Enflasyondaki son artışta kura bağlı maliyetin etkili olduğuna dikkat çekildi.





“Tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 0,86 oranında artmış, yıllık enflasyon yüzde 11,77 olarak gerçekleşmiştir." denilen raporda, "Enerji grubunda döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin yansımaları izlenmiştir. Gıda enflasyonundaki artışta işlenmemiş gıda grubu belirleyici olmuştur. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir." tespitinde bulundu.





KUR VE ÖTV ARTIŞI ENFLASYONU YÜKSELTECEK





Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların arttığı belirtilen raporda, "Otomobilde matrah ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliklerinin enflasyonu yukarı yönlü etkilemesi beklenmektedir. Kur gelişmelerinin etkisiyle dayanıklı mal grubunda fiyat artışları genele yayılım göstermektedir.” ifadeleri kullanıldı.





MALİYET ENFLASYONU ZAM SAĞANAĞINA SEBEP OLACAK





B göstergeleri işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç Tüketici Fiyatları Endeksi'ni (TÜFE) kapsıyor.





C göstergesinde ise enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yer alıyor.





İstanbul Sanayi Odası (İSO) imalat sanayi endeksinde (PMI) girdi maliyetlerindeki artışa işaret etmişti.





Kurdaki artışın girdi maliyetini, bunun da satış fiyatını artırdığını ifade edilen raporda, “Para birimindeki değer kaybı ay içerisinde girdi maliyetlerinin keskin bir şekilde ve hızlanarak artmasına yol açtı. Enflasyon oranı 2018 yılı ekim ayından beri en yüksek düzeye çıktı. Buna bağlı olarak firmalar satış fiyatlarında son 23 ayın en hızlı artışını gerçekleştirdi.” değerlendirmesinde bulunulmuştu.