Samanyolu Haber /Politika / Seçimden bir hafta önce açılan yol çöktü /21 Temmuz 2023 07:57

Seçimden bir hafta önce açılan yol çöktü

Uşak’ta genel seçimden kısa süre önce hizmete açılan çevre yoluna bağlantı sağlayan ara yol dün gece çöktü. Yolun yaklaşık 200 metrelik bir şeridi kullanılamaz duruma geldi.

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Ankara ve İzmir'e bağlantı sağlayan çevre yolunda, bağlantı yollarından biri çöktü. Kente 12 kilometre mesafede bulunan Kayaağıl Köyü bölgesindeki termal tesislere 100 metre uzaklıktaki yolun bir şeridi tamamen kullanılamaz hale geldi.
 
Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre; Yolun gece çöktüğü, çökme sırasında bir aracın kaza yaptığı belirtildi. Bölgede yol ile birlikte istinaf duvarının da çatladığı görüldü. Ekipler sabah saatlerinden itibaren alanda çalışma başlattı.


“MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE YETİŞTİRMEK İÇİN ACİLEN AÇILDI”

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Uşak İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın; “Seçime bir hafta kala açılan yolun durumu bu… Milletvekili seçimlerine yetiştirmek için acilen açılan Uşak Çevre Yolu çökmüş durumda. An itibariyle çalışmalar devam ediyor. Seçim yatırımı amacıyla açıldı. Bu çevre yolu 11 yıldır yapılmayıp seçimlere birkaç gün kala açıldı. Ve şu an yol çöktü. Yapılan hizmet boşa, yapılan maliyet boşa, bütün paralarımız boşa gitmiş durumda. İşte AKP'nin icraatı bu.” ifadelerini kullandı.

Yolun sık kullanılan bir güzergâh olmadığını belirten Taşkın, "Tamamen yapım hatasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yaklaşık 150 – 200 metrelik bölümü kullanılamaz durumda. İstinat duvarı da zarar gördü. Sanki deprem olmuş gibi bir görüntü var. Çökme anında bir kaza olduğunu öğrendik” diye konuştu.
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