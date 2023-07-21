Samanyolu Haber /Dünya / ABD o bölgedeki askeri varlığını güçlendiriyor /21 Temmuz 2023 08:03

ABD o bölgedeki askeri varlığını güçlendiriyor

ABD Savunma Bakanlığı İran’ın Hürmüz Boğazı’nda serbest deniz ticaretini tehdit etme girişimlerine karşılık olarak bölgedeki askeri varlığını güçlendireceğini açıkladı.

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Yazılı açıklamada Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın Hürmüz Boğazı ve etrafındaki sularda BATAAN Amfibi Görev Grubu’nun bir kısmının, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sorumluluk alanında konuşlandırılması talimatını verdiği belirtildi.

Bu görev gücü USS Bataan, USS Carter Hall savaş gemileriyle ilgili personel ve ekipmanı kapsıyor. Savunma Bakanlığı bu savaş gemilerinin, F-35, F-16 ve güdümlü füze destroyeri USS Thomas Hudner’dan oluşan kuvvetlere ilave olarak bölgede konuşlanacağını belirtti.

Pentagon’dan yapılan açıklamada bu adımlarla ABD’nin, “seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına ve İran’ın bölgede istikrarsızlık yaratma faaliyetlerini caydırmaya yönelik kararlılığını gösterdiği” belirtildi.

ABD Donanma Enstitüsü’nün haber ve analiz sitesinde 10 Temmuz’da yer alan bir haberde, USS Bataan ve USS Carter Hall gemilerinin görevlendirme için Virginia’daki askeri üslerden ayrıldığı belirtilmişti.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişim direktörü John Kirby VOA'in sorularını yanıtlarken, 20 Temmuz 2023. John Kirby, Körfez bölgesinde kimsenin silahlı bir çatışma görmek istemediğini belirtti; “Bununla birlikte İran’ın deniz taşımacılığına yönelik saldırıları neredeyse hız kesmeden devam ediyor. Bazıları başarılı oluyor, bazıları biz müdahale ettiğimiz için başarılı olmuyor” ifadelerini kullandı.
Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişim direktörü John Kirby VOA'in sorularını yanıtlarken, 20 Temmuz 2023. John Kirby, Körfez bölgesinde kimsenin silahlı bir çatışma görmek istemediğini belirtti; “Bununla birlikte İran’ın deniz taşımacılığına yönelik saldırıları neredeyse hız kesmeden devam ediyor. Bazıları başarılı oluyor, bazıları biz müdahale ettiğimiz için başarılı olmuyor” ifadelerini kullandı.
Kirby: “Körfez’de kimse silahlı çatışma istemiyor”

VOA’ye röportaj veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Körfez bölgesinde kimsenin silahlı bir çatışma görmek istemediğini belirtti; “Bununla birlikte İran’ın deniz taşımacılığına yönelik saldırıları neredeyse hız kesmeden devam ediyor. Bazıları başarılı oluyor bazıları biz müdahale ettiğimiz için başarılı olmuyor” ifadelerini kullandı.

Pentagon’un bölgede yeni askeri unsurların konuşlandırılmasına yönelik açıklamasına değinen John Kirby, bu adımın benzer saldırıların caydırılmasında ABD’nin kabiliyetini artıracağını söyledi.

Kirby, “İran rejimine istikrarsızlığa yol açan bu davranışlara son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Bu arada ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetlere sahip olduğumuzdan emin olacağız” diye konuştu.

Amerikalı yetkililer, İran’ın son dönemde ticari gemilere el koyması ve taciz etmesinin ardından, Mayıs ortasında yaptıkları açıklamada, Körfez Bölgesi’ndeki savunma güçlendireceğini kaydetmişti.

Yetkililer İran’ın son 2 yıl içinde uluslararası bandıralı 15 ticari geminin seyrüsefer haklarına müdahale ettiğini belirtiyor.

ABD Donanması’ndan 5 Temmuz’da yapılan açıklamada İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerine el koyma teşebbüsünde bulunduğunu ve birine ateş açtığını kaydetmişti.

Yetkililer ABD’nin olay yerine güdümlü füze destroyeri göndermesinin ardından İran donanmasına ait gemilerin geri adım attığını belirtmişti.
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