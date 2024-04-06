Samanyolu Haber /Dünya / Üst düzey isimden Macron hakkında ağır iddia: Saldırının sponsoru /06 Nisan 2024 20:25

Üst düzey isimden Macron hakkında ağır iddia: Saldırının sponsoru

Rusya, Moskova’da gerçekleşen ve IŞİD tarafından üstlenilen saldırının “suç ortağı” ve “sponsorunun” Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile “bazı batılı liderler” olduğunu iddia etti.

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısı ile ilgili Telegram kanalından açıklama yaptı.

Söz konusu terör eylemini gerçekleştirenlerin yakalandığına dikkati çeken Medvedev, "Bu pislikler, inançları uğruna ölmeye hazır din fanatikleri değiller. Bunlar, az para karşılığında kiralanan ve eğitilmiş suikastçılardır" ifadelerini kullandı.

"Saldırının gerçek organizatörlerinin Ukrayna yetkililerinin olduğunu ve halen IŞİD'in gölgesinde saklandığını" ileri süren Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin, yapılan saldırının "suç ortağı" ve "sponsorları" olduğu iddiasında bulundu.

"AFFEDİLEMEZ"

Medvedev, "Macron'un söylemi ve eylemleri, 22 Mart'taki terör saldırısının suç ortağı olarak nitelendirilebilir. Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin bu korkunç terör saldırısının sponsorları olduğu aşikar. Bu affedilemez. Burada dokunulmazlıkların arkasına saklanılamaz. Onlar artık Rusya'nın basit olmayan düşmanlarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin bugüne kadar 11 kişi tutuklanmıştı.
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