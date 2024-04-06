Samanyolu Haber /Spor / Aston Villa ve Brentford'dan müthiş dönüşler: 3-3 /06 Nisan 2024 20:20

Aston Villa ve Brentford'dan müthiş dönüşler: 3-3

Premier Lig'de Aston Villa ile Brentford arasındaki mücadele 3-3 sona erdi. Maçta toplam 6 gol atıldı ve maçın senaryosu sürekli değişti.

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İngiltere Premier Lig'de Aston Villa ile Brentford arasında oynanan maç, nefes kesti. Toplam 6 golün atıldığı mücadelenin senaryosu 3 kez değişti.

Ligi ilk 4 içinde bitirmeyi hedefleyen Aston Villa, küme düşme hattından uzaklaşmak istyen ve haftalardır kazanamayan Brentford'ı ağırladı. Karşılaşmanın 39. dakikasında Ollie Watkins'in golüyle soyunma odasına 1-0 önde giren Aston Villa, 46. dakikada Morgan Rogers ile skoru 2-0 yaparak ikinci yarıya da golle başladı.

Ancak konuk ekip Brentford, 9 dakikada 3 gol atarak Aston Villa deplasmanında 3-2'lik üstünlüğü sağladı. Brentford'ı üstünlüğe taşıyan golleri 59'da Zanka, 61'de Bryan Mbeumo ve 68'de Yoane Wissa kaydetti.

Taraftarı önünde 2-0'dan 2-3 geriye düşen Aston Villa, demoralize olsa da, 80. dakikada kaleci Mark Flekken'in hatalı yan top çıkışını fırsat bilen Watkins durumu 3-3'e getiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla, Aston Villa 60, Brentford 29 puana ulaştı.

Öte yandan, Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, 69. dakikada oyuna girdi ancak etkili olamadı.
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