Samanyolu Haber /Gündem / Utanç davasında tutuklama kararı /16 Haziran 2023 21:21

Utanç davasında tutuklama kararı

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin, ‘sahte rapor’ alınmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Mehmet Emin Marangoz tutuklandı.

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Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘sahte rapor' alınmasına ilişkin 11 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında, Hiranur Vakfı’nda çalışan Mehmet Emin Marangoz'un da aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüphelinin 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise mevcutlu olarak adliyeye getirildi. İşlemlerinin ardından Mehmet Emin Marangoz tutuklanması talebiyle, diğer şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik Mehmet Emin Marangoz'un tutuklanmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, H.K.G. müşteki, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Davanın 5’inci duruşması 17 Temmuz'da görülecek.
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