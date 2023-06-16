TFF’de başkanlık seçimine tek aday gidiliyor

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu’nun başkanlık seçimine Kulüpler Birliği’nin de büyük çoğunluğundan destek alan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak girecek. Büyükekşi dışındaki diğer adayların başvuruları gerekli koşulları taşımadığı için kabul edilmediği belirtildi.



TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;



“Türkiye Futbol Federasyonu’nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü’nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.



TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği’ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olmuştur.



TFF Genel Sekreterliği’ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü’nde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.