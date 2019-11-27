Samanyolu Haber /Gündem / Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı /27 Kasım 2019 11:10

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Amerikalı bir kadının Uygur Türklerinin durumuna dikkat çektiği makyaj videosu TikTok'tan kaldırıldı.

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Feroza Aziz, güzellik ve bakım tavsiyeleriyle başlayan videosunda önce kirpikleri kıvırıcı cihazla nasıl bakıma almak gerektiğini anlatıyor.

Ardından Çin’in Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamplarda tuttuğunu söyleyen Aziz, Çin’de gerçekleşen olayları, “yeni bir Holokost” (Yahudi Soykırımı) olarak nitelendiriyor.

Bunun gelişmenin ardından TikTok, Aziz’in yeni bir içerik koymasını engelledi; Aziz bunu Twitter hesabından duyurdu.

TikTok ise bu iddiaya karşı çıkarak BBC’ye yaptığı açıklamada, içeriğin siyasi hassasiyetlere göre yönetilmediğini söyledi.

Diğer yandan TikTok’un Çin pazarı için devreye soktuğu uygulama Douyin’da ise Aziz’in videosunun engellendiği görüldü.

Şirkete göre Aziz’in eski hesaplarından biri 15 Kasım itibarıyla “terörizm ile ilişkili içerik açısından topluluk kurallarına uymadığı için” yasaklanmıştı.

AKILLI TELEFONUNA DA YASAK GETİRİLDİ

Aynı zamanda 25 Kasım itibarıyla Aziz’in akıllı telefonuna da yasak getirildi. Bu yüzden şirket sözcüsüne göre Aziz aynı telefondan yeni hesabına ulaşmaya çalıştığında bu engelle karşılaştı.

Şirketin sözcüsü, Aziz’in yeni hesabının ve videolarının bu durumundan etkilenmediğini, kirpiklerin kaldırılmasına dair videonun etkileşim almaya devam ettiğini belirtti.

Aziz’in Uygur Türkleriyle ilgili olarak bu Pazar koymaya başladığı üç videodan ilki 1,4 milyon izlenme ve 500 bin adet reaksiyon aldı.

Twitter’dan da bu video paylaşılarak neredeyse 5 milyon daha görüntülenme elde etti.

Aziz, online olarak bilinçlenmeyi teşvik etmenin “harikalar” yaratabileceğini söyleyerek milyonlara ulaşılabileceğini aktarıyor.
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