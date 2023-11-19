Samanyolu Haber /Gündem / Uysal’ın '50+1' yorumu Bahçeli'yi de kızdıracak: ‘Şimdi o ortak da yetmiyor’ /19 Kasım 2023 16:09

Uysal’ın '50+1' yorumu Bahçeli'yi de kızdıracak: ‘Şimdi o ortak da yetmiyor’

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘50+1’ çıkışına yanıt verdi. Uysal “Erdoğan kaybetmeye başladığında '50+1' dengesini sağlayacak bir 'ortak' ihdas etti kendine. Şimdi o 'ortak' da yetmiyor” dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 açıklamasına tepki gösterdi. 

Uysal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Küçüklüğümüzde gazoz kapakları ile oynardık. Sonra 'taso'lar çıktı. Akranlarım muhakkak hatırlar. Oynarken 'zorba'lık yapanlar olurdu; ya yaşı ya cüssesi büyük olanlar... Nasıl kazanabileceklerse oyunun kurallarını öyle belirlerlerdi. Kendi belirledikleri kurallara, sahip oldukları cüsseyi bir tehdit bilmelerine rağmen kaybettiklerinde yeni kurallar isterlerdi; nasıl kazanabileceklerse öyle... Erdoğan'ın '50+1' açıklaması öyle! Hani sözlükte 'keyfiyet' için bir açıklama gerekse karşısına 'Erdoğan' yazmak yeterli olacaktır.

Erdoğan kaybetmeye başladığında '50+1' dengesini sağlayacak bir 'ortak' ihdas etti kendine. Şimdi o 'ortak' da yetmiyor. Başka ortaklar bulmak zorunda olduğunu biliyor ve her birinin 'yük' olduğunu... Şimdi ise '50+1' formülünü değiştirmeye, mevcut yükleri atmasına yardım edecek yeni bir 'ortak' arıyor. Kimse "muhalefet bu formül değişsin diyordu" demesin, bunun arkasına saklanmasın. Biz, en azından kendi adımıza bu formülü de içine alan keyfi, hukuk tanımaz, temsilde adaleti iğdiş eden sistemi topyekun değiştirmekten bahsetmiştik. Erdoğan'ın iktidar gücünü başka usullerle sürdürmesini sağlayacak bir değişiklikten bahsetmedik!"

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