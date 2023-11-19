Erkam Tufan Aytav ve konukları yorumladı

Erkam Tufan Aytav, kendi Youtube kanalında gazeteci Ergun Babahan ve avukat Çiğdem Koç'u ağırladı. Dikkat çeken programda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı Almanya ziyareti ve ziyaretin gölgesinde kalan Türkiye'deki hukuksuzluklar konu edildi.





Programda;

Avrupa Türkiye konusunda neden ikiyüzlü?



Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ardında ne var?

Muhalefet iktidara neden alan açıyor?

Hapishanelerdeki mağdurlar ne durumda?

Devlet Ögün Samast’a neden sahip çıktı?

Yargıtay kararı neden tehlikeli?

Demokrasi ve hukuk meselesi bir ahlak meselesi

Mehmet Baransu hücresinde bile gazetecilik yapıyor





başlıkları dikkat çekti. İşte programın tamamı!







