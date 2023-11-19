Samanyolu Haber /Gündem / Erkam Tufan Aytav ve konukları yorumladı /19 Kasım 2023 14:04

Erkam Tufan Aytav ve konukları yorumladı

Gazeteci Erkam Tufan Aytav, kendi Youtube kanalında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretini ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri konuklarıyla tartıştı.

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Erkam Tufan Aytav, kendi Youtube kanalında gazeteci Ergun Babahan ve avukat Çiğdem Koç'u ağırladı. Dikkat çeken programda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı Almanya ziyareti ve ziyaretin gölgesinde kalan Türkiye'deki hukuksuzluklar konu edildi. 

Programda;
Avrupa Türkiye konusunda neden ikiyüzlü?
Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ardında ne var? 
Muhalefet iktidara neden alan açıyor?
Hapishanelerdeki mağdurlar ne durumda? 
Devlet Ögün Samast’a neden sahip çıktı?
Yargıtay kararı neden tehlikeli?
Demokrasi ve hukuk meselesi bir ahlak meselesi 
Mehmet Baransu hücresinde bile gazetecilik yapıyor

başlıkları dikkat çekti. İşte programın tamamı!


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