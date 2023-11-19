Samanyolu Haber /Sağlık / Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor /19 Kasım 2023 13:07

Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor

Son aylarda Kıbrıs'ı kasıp kavuran kedi enfeksiyöz peritonit (FIP) mutasyonu salgını, bazı raporlara göre bu yıl 300 bin kadar kedinin yaşamına mal oldu. Kedi koronavirüsünün (FCoV) neden olduğu bir hastalık olan FIP, tedavi edilmediği takdirde genellikle ölümcül olabiliyor.

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Kedi veteriner cerrahı Dr. Jo Lewis, bu yılın başlarında Sky News'e demecinde, virüsün özellikle hayvan barınakları gibi kedilerin birbirine yakın yaşadığı yerlerde hızla yayıldığını söyledi.

Lewis'e göre virüs, "Kedi tarakları, kedi kumu kepçeleri ve hatta insanların ayak ve ellerinden de bulaşabiliyor. Bu teori, Kıbrıs'taki salgından neden sadece ev kedilerinin etkilendiğini de açıklıyor."

BELİRTİLER VE TEDAVİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kedi Tıbbı Uzmanı Profesör Danielle Gunn-Moore, F-CoV-23 olarak adlandırılan bu yeni türün 'özellikle kötücül' olduğunu ve tek bir yerde kalmak yerine 'tüm hücrelere girdiğini' söylüyor.

Kedi sahiplerini, nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyaran Profesör Gunn-Moore'a göre, olağan belirtiler arasında şişkin bir karın, potansiyel nefes alma sorunları ve mamadan kesilme yer alıyor. Öte yandan yalpalama ve nöbetler gibi nörolojik semptomlara da dikkat edilmesi gerekiyor.

Profesör Gunn-Moore'a göre, FIP olduğu tespit edilen kediler, 'hastalığın tedavisinde etkili' olan ve yeni tür üzerinde 'iyi çalıştığı' görülen iki Covid-19 antivirali ile tedavi edilebiliyor.
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