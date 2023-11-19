Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın başdanışmanı çok zorda: 'Yüzde 50+1' paylaşımını silecek mi? /19 Kasım 2023 12:44

Erdoğan'ın başdanışmanı çok zorda: 'Yüzde 50+1' paylaşımını silecek mi?

50+1 çıkışı yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur" dedi. Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Başdanışmanı Mehmet Uçum’un sosyal medya hesabından 3 yıl önce yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargı krizine ilişkin bir şey söylemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde uygulanan ’50+1 sistemi değişmelidir’ dedi. Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un X hesabından 3 yıl önce yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi.

Mehmet Uçum 6 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı bir paylaşımda “İki turlu Cumhurbaşkanı seçimini ve %50+1 oyu tartışmaya açma çabası açıkça halk iradesine saldırıdır. Halkın, Hükümeti kapsayıcı bir oyla seçmesinden rahatsız olan odaklar halkın iradesinin parçalanması ve Türkiye’yi rahatça kontrol etme hevesi içindeler. Buna asla güçleri yetmez.” demişti.



2021’DE DE ‘HALK VAZGEÇMEZ’ DEDİ
Uçum, 2021’de yaptığı bir paylaşımda ise 50+1 tartışmalarına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye’yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda ‘sorosçuluk yalanı’ yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017’deki iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye’nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez”

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