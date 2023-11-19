Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ: Şifa Hastanesi "ölüm bölgesi" oldu /19 Kasım 2023 12:33

DSÖ: Şifa Hastanesi "ölüm bölgesi" oldu

DSÖ, Şifa Hastanesi'nin "ölüm bölgesi" hâline geldiğini belirtti. Hamas'ın her 24 saatte bir 50 rehineyi serbest bırakacağını öngören bir anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları ise ABD ve İsrail doğrulamadı.

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İsrail'in Hamas'ın saklandığını iddia ederek ana hedeflerinden birini getirdiği Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde durum kötüye gidiyor. Hastaneyi Cumartesi günü ziyaret eden bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, hastanenin bir "ölüm bölgesi" hâline geldiğini ifade etti. DSÖ temsilcileri, hastanenin ateş altında olduğunu ve binanın girişinin kitlesel mezar hâline gelmiş olduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre hastanede sağ kalan hastalar ve çalışanların derhal tahliye edilmesi için bazı planlar üzerinde çalıştıklarını duyuran DSÖ'nün aktardığı bilgilere göre, hastanede hâlen 25 sağlık çalışanı ve 291 hasta bulunuyor. Ayrıca hastaların 32'sinin bebek olduğu ve durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Hamas'ın kontrolü altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail'in saldırıları sonucunda 5 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 12 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti.

BM Filistinli Mülteciler Yardım Örgütü (UNRWA) Direktörü Philippe Lazzarini, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail'in iki okulu bombaladığını açıkladı. Lazzarini, bu okullardan birine 4 bini aşkın sivilin sığındığını kaydetti. "Aldığımız çok sayıda habere göre, saldırılar sonucu çocuklar öldü" diyen Lazzarini, "Bir okula 24 saatten kısa sürede ikinci kez saldırı düzenleniyor. Artık yeter, bu dehşetin durması gerekiyor" diye konuştu ve ateşkes çağrısında bulundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcülerinden biri, okulda 200 kişinin öldüğü veya yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu ise konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.


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