Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nda son kulis: "Sürprizlere hazır olun!!" /19 Kasım 2023 12:21

Cumhur İttifakı'nda son kulis: "Sürprizlere hazır olun!!"

Son yerel seçimlerde iş birliği yapan AKP ile MHP, yaklaşık 4.5 ay sonra gerçekleşecek seçimler için de ortak çalışmaya başladı. Ancak MHP’de “Sürprizlere hazır olun” denilirken AK Parti’de de “Şubat'ın ikinci hafta sonuna kadar her şey olabilir” şeklinde konuşulduğu iddia edildi.

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Yerel seçimlere çok az bir süre kala partiler de çalışmalarına hız verdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde iş birliği yapan AKP ile MHP, yaklaşık 4.5 ay sonra gerçekleşecek seçimler için de ortak çalışmaya başladı. AKP ve MHP heyetleri son iki haftada bir dizi toplantı yaptı.

MHP’li yetkililer, “Çok büyük bir uyum ve zarafet içinde” görüşmelerin sürdüğünü söylerken AKP'li yetkililer de “çok olumlu bir çalışma” içinde olduklarını ifade ediyor. Ancak 2019 seçimlerinde 30'u büyükşehir olmak üzere toplam 51 ilde iş birliğine giden iki partinin bu seçimde nasıl bir formülle yol alacağı bilinmiyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre kulislerde iki partinin 2019 yerel seçimlerinde yapılan iş birliğini büyük ölçüde koruyacağı ifade edilirken bazı şehirlerde değişiklikler olabileceği konuşuluyor.

“SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN…”
MHP’de “Sürprizlere hazır olun” denilirken AK Parti’de de çalışmanın belediye başkan adaylarının YSK’ya bildirileceği güne kadar devam edeceği belirtilerek, “Şubat'ın ikinci hafta sonuna kadar her şey olabilir” deniliyor.

İki parti heyetlerinin bu ay sonuna kadar hazırladıkları ön çalışmayı tamamlaması, daha sonra bunun liderlere sunulması bekleniyor. Liderlerin görüşmesinin ardından da heyetler çalışmaya devam edecek.
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