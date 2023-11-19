HDP kapatılma davasında kritik gelişme: 16 milletvekili de yasak istenenler listesinde

HDP kapatılma davasında gelişme | AYM, siyasi yasak taleplerini tek tek incelemeye başladı: Meclis nasıl etkilenecek?



Yerel seçimlere kalan süre azaldıkça, partiler arasındaki ittifak senaryolarında da gelişmeler yaşanıyor. Ankara’da bir süredir, AKP ile HEDEP arasında görüşmeler yapıldığı iddiası yayılırken, HEDEP yöneticileri ise farklı ittifaklara açık olduklarını ancak bunun açık yapılması gerektiğini mesajını verdi.





HEDEP ile AKP arasındaki görüşmelerde belediyelere atanan kayyumlar ve siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunun masada olduğu da kulislere yansıyan bilgilerden biri. Ancak, HEDEP’in önündeki sıkıntılardan en büyüğü Anayasa Mahkemesi’nde devam eden HDP’nin kapatma davası… Dava kapsamında aralarında bugün Meclis’te de olan 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor!







KAPATMA DAVASI NEDEN UZADI?



Ankara gazeteciliğinin önemli isimlerinden olan Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’daki köşesinde “HDP kapatıldı... Sıkıntı siyasi yasaklarda” başlıklı bir yazı kaleme aldı.





AKP ile HEDEP arasındaki görüşmelere değinen Bozkurt, iki tarafın da görüşmeleri ciddiye aldığı ancak kayyum ve siyasi tutuklular konusunda ilerleme sağlanmadığını kaydetti. Bozkurt, HDP hakkında açılan kapatma davasının uzamasının nedeninin de siyasi yasak istenen isimlerle ilgili tek tek dosyaların incelenmesi olduğunu kaydetti.