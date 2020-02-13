Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu baronunu serbest bıraktıran Kuzu'ya soruşturma açıldı /13 Şubat 2020 12:29

Uyuşturucu baronunu serbest bıraktıran Kuzu'ya soruşturma açıldı

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sessizliğini bozdu. Başsavcılık yetkilileri, Kuzu hakkındaki soruşturmanın Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

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Hakimler Savcılar Kurulu’ndan (HSK) gelen dosyanın, Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanarak beraat eden Orhan Ünğan’ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma dosyasıyla birleştirildiği de öğrenildi. Ünğan’ın, 18 Kasım 2019’de, Özel Soruşturma Bürosu’na Kuzu’nun yargılamaya müdahalede bulunarak Zindaşti’nin tahliye edilmesini sağladığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti, 19 Ekim 2018 akşamı tartışmalı bir şekilde 3 adamı ile birlikte tahliye edildi. Savcılık Zindaşti’nin tahliyesine itiraz etti. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zindaşti’nin tahliyesinin arkasındaki ismin Burhan Kuzu olduğu ortaya çıktı.

İddiaları, “Kendisini tanımam” diyerek reddeden Burhan Kuzu’nun Zindaşti bağlantısı birlikte yemek yerken çekilmiş fotoğrafı servis edilerek yalanlanmıştı. Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin soruşturma başlatan Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) görevlendirdiği müfettişlere ifade veren cumhuriyet savcısı Ercan Devrim ile hâkimler Özkan Gürel ve Ersin Öztürk, “Sürekli arıyordu. İran ile ilişkiler için serbest kalmalı diye” diyerek Kuzu’nun Zindaşti’nin tahliyesi için yaptığı baskıları detaylarıyla anlatmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sessizliğini bozarak Kuzu ile ilgili soruşturma başladığını doğruladı. Özel Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında Kuzu’nun ilerleyen günlerde ifadeye çağrılabileceği öğrenildi.
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