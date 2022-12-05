Uyuşturucuyla mücadele vakfının başkanı, uyuşturucu ticaretinden cezaevine girdi

Ankara’da Uyuşturucu Bağımlılığı Arındırma Merkezi (UBAM) Genel Müdürü İsmail Karakaş’ın kendilerine uyuşturucu hap verdiğini dile getiren birçok kadın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başsavcılık tarafından yapılan soruşturma ve alınan mahkeme kararıyla birlikte Karakaş’ın işyeri ve otomobilinde arama yapıldı.







İŞYERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Sabah’ın haberine göre, yapılan aramalarda, UBAM Genel Müdürü İsmail Karakaş’ın çantasının gizli bölmelerinde ayrı ayrı poşetlenmiş kullanıma hazır 36 adet ‘beste’ tabir edilen eroin, yeşil ve kırmızı reçete ile satılan 117 adet çeşitli ilaç ile farklı kişilerin kimlikleri bulundu. İşyerinde yapılan aramalarda ise, masasının altında bant ile yapıştırılmış ses kayıt cihazı çıktı.





YARGITAY, CEZAYI ONADI

İsmail Karakaş hakkında 2016 yılında Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlamasıyla dava açılmıştı. Karakaş, mahkemede üzerine atılı suçları işlemediğini savundu. Mahkeme, ele geçirilen maddelerin bir kısmının eroin olması dolayısıyla Karakaş’a 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti. Yargıtay’ın da cezayı onaması sonrası Karakaş tutuklandı.





