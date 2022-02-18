Uzmanlar tarih vererek açıkladı: Kavcıoğlu görevden alınacak

Naci Ağbal'ın yerine bir yıl önce Merkez Bankası'nın başına geçen Şahap Kavcıoğlu, Eylül ayında politika faizinde peş peşe indirim kararları almış, Aralık ayına kadar politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e kadar çekmişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz ile mücadelemi biliyorsunuz, faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" sözlerine rağmen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Ocak ve Şubat ayında faizi yüzde 14'te sabit tuttu.





Merkez Bankası'nın Şubat ayı kararının ardından uzmanlardan kritik uyarı geldi. Ekonomist Emre Alkin ile Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası yönetiminin yine değişeceğini açıkladı.





"MERKEZ FAİZ ARTIRMAK ZORUNDA KALACAK"

Merkez Bankası'nın kararının ardından TGRT Haberde mevcut durumu analiz eden Ekonomist Alkin, "Mart ayından itibaren pas geçmek de çözüm olmayacak. Merkez Bankası'nın pas geçeceğini tahmin ediyorduk. Merkez'in Mart ayından itibaren faizleri serbest tutmakla da ortaya çıkan küresel olumsuzluğu savuşturması mümkün değil. Çünkü bütün dünyada faiz yükseltme furyası başlayacak. Hikayesi belli olmayan ülkelerden ciddi anlamda para çıkışı olacak. Ben tersine gideyim faize dokunmayayım, faizleri anlamsız kılayım derseniz, politika faizinin yerini piyasa faizi doldurur. O zaman da yüzde 40-50 faizi konuşuruz. Bu da hiç iyi olmaz. Nereyse 1'e 3 fark oluşacak. Merkez Bankası eninde sonunda faiz artıracak. Bunun faturası da birisine kesilecek. Çok net. Bu da yepyeni bir Merkez Bankası yönetimi demek." ifadelerini kullandı.





İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ: KAVCIOĞLU GİTMEK ZORUNDA KALACAK

Merkez Bankası'nın kararını değerlendiren İslam Memiş ise, "Ben de aynı görüşteyim. Çünkü FED çok önemli bir etkiye neden olacak. Dolar endeksinde ciddi bir artış göreceğiz. Jeopolitik risklerde belirsizlik var, içeride de atılan adımlar yetersiz kalacak. Haziran ve Temmuz ayında bir faiz artışını güçlü görüyorum. Bunun sonucunda da Merkez Bankası'nda görev değişikliği olacaktır. Türkiye'nin acil bir şekilde ekonomiye odaklı, ciddi kararın alınacağı bir çalıştay yapmak zorunda. Maalesef şuanda kurumlar arasında diyalog eksikliği var. Bir an önce günü kurtaran değil yıllık bazda önemli kararların alınacağı bu çalıştay yapılmak zorunda. Merkez Bankası neden faiz artırmak zorunda kalsın? Zorunda kalmak farklı bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir saat önce "Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız." dedi ama tekrar başa dönmek de var. Tekrar başa dönmemek için Hazine, Ticaret bakanlıkları ile Merkez Bankası'nın çalışma yapması gerekiyor." yorumunda bulundu.