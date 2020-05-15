Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanlar Türkiye raporunu açıkladı /15 Mayıs 2020 19:51

Uzmanlar Türkiye raporunu açıkladı

Çin’in Vuhan kentinden yayılarak küresel bir salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19), Türkiye’yi de derinden etkilemeye devam ediyor.

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Vaka ve ölümlerde ilk aylara göre düşüş yaşanırken şeffaflık eleştirileri devam ediyor.Konuya vakıf bazı uzmanlar, Türkiye’deki gerçek vaka ve ölüm sayılarının katbekat fazla olduğunu öne sürüyor.

Doç. Oktay Özdemir ve Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı’ndan Prof. Tuğrul Erbaydar da benzer bir raporu ortaya koydular.İki uzmanın yeni yayımlanan Covid-19 tahmin modeline göre, Türkiye'de gerçek vaka sayısı, resmi açıklamanın 14,9 katı.

Buna göre 12 Mayıs itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 2.1 milyon vaka olduğu belirtiliyor. Bu rakamın yüzde 95 olasılıkla 1 milyon 72 bin ile 3 milyon 875 bin kişi arasında olabileceği hesaplanıyor.

Rapora göre, İstanbul'un yüzde 8,4'üne virüs bulaştı. Virüsle enfekte kişilerin 1 milyon 319 bini İstanbul’da, 119 bini İzmir’de, 93 bini Ankara’da ve kalan 580 bini ise diğer illerde.



Sağlık Bakanlığı'nın 14 Mayıs tarihli veri paylaşımına göre vaka sayısı 144 bin 749, toplam ölüm ise 4 bin 7 olarak açıklandı.

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