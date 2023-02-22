Vahim İddiayı tekrar dile getirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından gündeme gelen konulardan biri de askerin depreme geç müdahele etmesiydi.











Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı iddiasına ilişkin, "Gerçekleri yansıtmayan yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez. MSB, ilk andan itibaren milletinin yanına koştu" dedi.







Ancak iddialar bitmiyor. Can Ataklı, vahim iddiayı tekrar dile getirerek, Hulusi Akar’ın gerçeği anlatmadığını, korktuğunu ve zevahiri kurtarmaya çalıştığını söyledi.





Vahim iddiaya göre ise, Milli Savunma Bakanı deprem haberi alır almaz Erdoğan’a haber veriyor ve askerin hazır olduğunu belirtiyor fakat Erdoğan ağır şekilde konuşarak askerin çıkmasına müsaade etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde, deprem sabahı İçişleri Bakanı Soylu, Milli Savunma Bakanı Akar ve Turizm Bakanı Ersoy'un toplantı yaparak askerin sahaya inmesini planladıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç bakanı "Benden habersiz nasıl karar alırsınız" diyerek operasyonu engellediğini iddia edilmişti .