Samanyolu Haber /Gündem / Vahim İddiayı tekrar dile getirdi /22 Şubat 2023 14:41

Vahim İddiayı tekrar dile getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri başta emniyet tedbirleri olmak üzere depreme geç müdahale ettiği konusunda hereks hem fikir. Hükümetin yalanladığı iddialara rağmen 'akıllarda askerin depreme müdahale etmesini kim engelledi ' sorusu gündemde

Vahim iddia

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından gündeme gelen konulardan biri de askerin depreme geç müdahele etmesiydi. 

Geçtiğimiz günlerde,  deprem sabahı İçişleri Bakanı Soylu, Milli Savunma Bakanı Akar ve Turizm Bakanı Ersoy'un toplantı yaparak askerin sahaya inmesini planladıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç bakanı "Benden habersiz nasıl karar alırsınız" diyerek operasyonu engellediğini iddia edilmişti .

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı iddiasına ilişkin, "Gerçekleri yansıtmayan yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez. MSB, ilk andan itibaren milletinin yanına koştu" dedi.

Ancak iddialar bitmiyor.  Can Ataklı, vahim iddiayı tekrar dile getirerek, Hulusi Akar’ın gerçeği anlatmadığını, korktuğunu ve zevahiri kurtarmaya çalıştığını söyledi.

Vahim iddiaya göre ise, Milli Savunma Bakanı deprem haberi alır almaz Erdoğan’a haber veriyor ve askerin hazır olduğunu belirtiyor fakat Erdoğan ağır şekilde konuşarak  askerin çıkmasına müsaade etmiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vahim İddiayı tekrar dile getirdi Sonraki Haber >>

Vahim iddia

Vahim iddia

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor

Depremde ölen ailesi için kefen vermediler: İneklerin yem torbasına koyup gömdü

Depremde ölen ailesi için kefen vermediler: İneklerin yem torbasına koyup gömdü

Belediye Meclisi'nde büyük rezalet

Belediye Meclisi'nde büyük rezalet

İşte Erdoğan'ın 'ahlaksız, namussuz, adi' sözleriyle hedef aldığı depremzedelerden biri

İşte Erdoğan'ın 'ahlaksız, namussuz, adi' sözleriyle hedef aldığı depremzedelerden biri

'Bahçeli haklıymış' dedirtecek görüntüler: İşi gücü bırakıp ziyaret için yol asfaltladılar

'Bahçeli haklıymış' dedirtecek görüntüler: İşi gücü bırakıp ziyaret için yol asfaltladılar

Erdoğan'dan ihtiyaç sahibi depremzedelere: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...

Erdoğan'dan ihtiyaç sahibi depremzedelere: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...

6.4'lük depremde yılıkan binanın altında kaldılar

6.4'lük depremde yılıkan binanın altında kaldılar

Deprem sırasında sinir krizi geçirdi: Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor

Deprem sırasında sinir krizi geçirdi: Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor

Habertürk ekibi deprem anıı anlatmakta güçlük çekti

Habertürk ekibi deprem anıı anlatmakta güçlük çekti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:56:18