'Vahşi Batı'da' bugün: Beşiktaş’ta ateş açtığı mekanın çalışanı tarafından vuruldu

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Beşiktaş Köyiçi Meydanı’nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vurulan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.









Diğer yandan öldürülen Sertan Taylan Hayal’in “kasten yaralama” ve “uyuşturucu madde ticareti” gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu, polisin ise ateş açılan mekanda yaptığı aramada ise silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu öğrenilirken, polisin saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.





Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu öğrenilirken, polisin yaptığı çalışmada ise öldürülen gencin olaydan önce motosikletle önüne geldiği mekana kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine mekandan çıkan çalışanın, silahla kovaladığı saldırganı vurduğu öğrenildi.Ayrıca mekanı bir süre önce devralan adamın ise işten çıkarttığı güvenlik görevlisini yüklü miktarda para istediği için çalışanlarıyla birlikte darp etmesi sonucu aralarında husumet olduğu bilgisine ulaşıldı.Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Esenyurt'ta tekel bayine yapılan silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti.Söz konusu olay, günlerdir gündemdeki yerini koruyor.