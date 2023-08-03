Samanyolu Haber /Gündem / 'Vahşi Batı'da' bugün: Beşiktaş’ta ateş açtığı mekanın çalışanı tarafından vuruldu /03 Ağustos 2023 21:15

'Vahşi Batı'da' bugün: Beşiktaş’ta ateş açtığı mekanın çalışanı tarafından vuruldu

Beşiktaş Köyiçi Meydanı’nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vurulan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili soruşturmada ölen gencin intikam için ateş açtığı mekanın çalışanı tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Beşiktaş Köyiçi Meydanı’nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vurulan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

ATEŞ AÇTIĞI MEKANIN ÇALIŞANI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu öğrenilirken, polisin yaptığı çalışmada ise öldürülen gencin olaydan önce motosikletle önüne geldiği mekana kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine mekandan çıkan çalışanın, silahla kovaladığı saldırganı vurduğu öğrenildi.

Ayrıca mekanı bir süre önce devralan adamın ise işten çıkarttığı güvenlik görevlisini yüklü miktarda para istediği için çalışanlarıyla birlikte darp etmesi sonucu aralarında husumet olduğu bilgisine ulaşıldı.

ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN ÇOK SAYIDA KAYDI VAR

Diğer yandan öldürülen Sertan Taylan Hayal’in “kasten yaralama” ve “uyuşturucu madde ticareti” gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu, polisin ise ateş açılan mekanda yaptığı aramada ise silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu öğrenilirken, polisin saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

ESENYURT'TAKİ TEKEL BAYİ SALDIRISI

Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Esenyurt'ta tekel bayine yapılan silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu olay, günlerdir gündemdeki yerini koruyor.
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