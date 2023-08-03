Tirana-Beşiktaş maçında skandal: Ortalık karıştı

UEFA delegeleri kısa bir toplantı yaptıktan sonra statta bulunan Arnavut polisi de gerginliğin yaşandığı iki tribün arasında güvenlik koridoru sağlamaya çalıştı.













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Sözcü'de yer alan habere göre UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme 2. Turu’ndaki Tirana-Beşiktaş karşılaşması öncesi olaylar yaşandı. 21.00’de başlaması planlanan karşılaşmada santra öncesi Beşiktaş taraftarlarının olduğu tribünlerden sahaya atılan yanıcı maddelerin toplanmasını bekleyen hakem, ardından iki tribün arasında yaşanan kavga nedeniyle oyuncuları soyunma odasına çağırdı.Beşiktaş oyuncuları tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmek istese de iki takım taraftarları arasında gerilim arttı. Hakem, iki takım kaptanıyla kısa bir görüşme yaparak soyunma odasına gitti.Statta yapılan anons ve polisin güvenliği sağlamasının ardından ortam sakinleşti. Hakemin iki takım yetkilileri ve UEFA görevlileriyle yaptığı görüşmeler sonrası karşılaşma saat 21.15’te başladı.