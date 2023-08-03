Tirana-Beşiktaş maçında skandal: Ortalık karıştı

Beşiktaş oyuncuları tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmek istese de iki takım taraftarları arasında gerilim arttı. Hakem, iki takım kaptanıyla kısa bir görüşme yaparak soyunma odasına gitti.
UEFA delegeleri kısa bir toplantı yaptıktan sonra statta bulunan Arnavut polisi de gerginliğin yaşandığı iki tribün arasında güvenlik koridoru sağlamaya çalıştı.
15 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
Statta yapılan anons ve polisin güvenliği sağlamasının ardından ortam sakinleşti. Hakemin iki takım yetkilileri ve UEFA görevlileriyle yaptığı görüşmeler sonrası karşılaşma saat 21.15’te başladı.