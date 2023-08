Pazar ve kasaptaki fiyatlar durdurulamıyor: Böyle bir zulüm görülmedi…

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre CHP İstanbul eski Milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy ilçesinde çarşı esnafını ziyaret etti. Tekin, seçim öncesindeki fiyatlarla şu anki fiyatları da karşılaştırdı.



Halk arasında ‘'pöç'' diye tabir edilen dana kuyruğunun bir kasap dükkanında 170 TL ‘den satıldığı görüldü.



İstanbul Kadıköy'de bulunan bir sakatatçı esnafından bilgi alan Tekin; “Dananın kuyruğu 170 lira ise eti kaç paradır?” diye sorduğunda esnafın yanıtı, “Dana ciğeri 220 TL, kuzu ciğeri ise 310 TL” oldu.



“HAYALDİ, GERÇEK OLDU”



Tekin'in bir şarküteri esnafını ziyaretinde ise peynir fiyatları dikkat çekti. 360 TL ile 640 TL arasında değişen fiyatları gören Tekin, 4 ay önce 350 TL olan gravyer peynirin şimdi 640 TL'den satıldığını görünce “Hayaldi, gerçek oldu” dedi.



TAVUK KEMİĞİNİN KİLOSU 17 TL



2 yıl önce Sultanbeyli'de bir semt pazarında kilosu 1 TL'ye tavuk kemiği satıldığını gördüğünü hatırlatan Tekin, tavuk kemiğinin şu anki kilogram fiyatının ise 17 TL olduğunu gördü.



“BÖYLE BİR ZULÜM GÖRÜLMEDİ”



40 yılı aşkın süredir manavlık yapan bir esnaf, Gürsel Tekin'e “Böyle bir zulüm görülmedi” dedi. Tam sezonunda olan yerli bamyanı 120 TL, taze fasulyenin 90 TL, rokanın 20 TL olduğu görüldü. Esnaf, “Kışın bu sebzelerin fiyatı ne olacak?” sorusuna ise, ‘Kışı düşünemiyorum'' yanıtını verdi.



“VERİN YETKİYİ, GÖRÜN ETKİYİ”



CHP'li Gürsel Tekin, seçim öncesi, ‘'Verin yetkiyi, görün etkiyi'' sloganıyla vatandaştan oy isteyen iktidar yetkililerine seslendi, “Esnaf perişan, halk perişan. Esnaf sattığı malın yerine yenisini koyamıyor, halk gün geçtikçe daha da kötü duruma gidiyor. İşçi, emekli, memur her hafta çok rahatlıkla et alabiliyordu ama şu an kasap dükkanın önünden geçemez hale geldiler. Bir kilo kıymanın 370 TL olduğunu bu iktidar döneminde gördük” şeklinde konuştu.