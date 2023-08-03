Samanyolu Haber /Gündem / Kolundaki çanta alev aldı, hain plan deşifre oldu /03 Ağustos 2023 19:39

Kolundaki çanta alev aldı, hain plan deşifre oldu

İstanbul’da Bayrampaşa’daki bir AVM’de çantası alev alan bir kişi bölücü terör örgütü üyesi çıktı. Sultangazi Kent Ormanına yangın çıkarmak isteyen şüphelilerin, yaşanan olay sebebiyle hain planı sonuçsuz kaldı.

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Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'de D.B. isimli şüphelinin kolundaki çanta alev aldı. Polis şüpheli görülen durum üzerine D.B. ve yanındaki şüpheli S.A.'yı gözaltına alındı.

Çantanın yanmasına sebep olan malzemenin terör örgütlerince kullanılması sebebiyle devreye İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekipleri girdi.

PATLAYICI DÜZENEK

Sorgulanan şüpheliler, RODEM kod adıyla tanıdıkları Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu S.D.’nin yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini belirtti. İddiaya göre; S.D. ve Y.E. yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler aldırdıkları S.D. ve Y.E patlayıcı düzeneği hazırlayarak, D.B. ve S.A.'ya teslim etti.

MAĞAZAYA BIRAKACAKLARDI

Sorgularında şüphelilerin, yanıcı etkiye sahip parlayıcıları bir mağazaya bırakmak üzere AVM'ye geldikleri esnada patlayıcı düzeneğin bilmedikleri bir nedenle infilak ettiğini söyledikleri belirtildi.

HÜCRE EVİNE OPERASYON

TEM ekiplerince yapılan çalışmada şüphelilerin Bahçelievler ilçesinde kaldıkları hücre evi tespit edildi. Çalışmaların ardından yapılan operasyonlarda, patlayıcıları hazırlayan S.D, Y.E, ile M.Y, M.E.Y, Ç.K., M.E., M.İ.Y., M.Y. ve Ö.G isimli şüpheliler yakalandı.

PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Hücre evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen; 3 kilo 250 gram piroteknik patlayıcı madde, başlatıcı olarak kullanılabilecek 600 gram kibrit başı eczası, 2 kilo 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek sıvı kimyasal, 200 gram niteliği henüz belirlenmemiş kristal madde, bir 200 gram yanma etkisini arttırıcı jel yakıt, zaman ayarında kullanılacak çok sayıda düzenek ve farklı türde malzeme ele geçirildi.

KENT ORMANDA 3 YANGIN DÜZENEĞİ BULUNDU

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadesi, terör örgütü üyelerinin hain planını da ortaya çıkardı. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, şüpheliler, Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıkarmak istedi. Bu amaçla ormana 3 adet düzenek bıraktılar. Yapılan aramalarda 3 adet kutu içerisine yerleştirilmiş yanıcı/patlayıcı madde düzenekleri, patlamadan ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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