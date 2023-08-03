Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye’nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat /03 Ağustos 2023 19:27

İşte Türkiye’nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat

YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın, tuğamiral rütbesine yükselmesiyle bir ilk yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez kadın amiral ataması yapıldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.

YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat’ın, tuğamiral rütbesine yükselmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde bir ilk gerçekleşti.

İlk kez 1996 yılında kadın subayların mezun olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk kez bir kadın amiral ataması yapıldı.

Çapa Tıp Fakültesi’ni kazanmasına rağmen tercih ettiği Deniz Harp Okulu’ndan 1998 yılında mezun olan Gökçen Fırat, beş yıl boyunca Yavuz firkateyninde görev yaptı.

2004 yılında ilk kadın gemi komutanı olarak yine bir ilk gerçekleştiren Deniz Harp Akademisi mezunu 45 yaşındaki Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla tuğamiral rütbesiyle görev yapacak.
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