Samanyolu Haber /Gündem / Vaka sayısı 30 bine değdi, Bilim Kurulu acil toplanıyor /25 Mart 2021 12:20

Vaka sayısı 30 bine değdi, Bilim Kurulu acil toplanıyor

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.

SHABER3.COM

1 Mart’taki “kademeli normalleşme” adımlarının ardından hızla vaka artışı yaşanan ve günlük vaka sayısının 30 bin bandına geldiği Türkiye’de, Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından Bakan Koca’nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Mart’ta açıkladığı verilere göre son 24 saatte 221 bin 738 test yapılırken, 29 bin 762 pozitif vakanın tespit edildiği açıklandı.

Böylece günlük vaka sayıları yeniden 30 bin bandına ulaşmış oldu.
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