Samanyolu Haber /Gündem / Vakıfbank yönetimine bakın hangi isim atandı /13 Haziran 2020 00:37

Vakıfbank yönetimine bakın hangi isim atandı

Eski milli güreşçilerden Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Kurumsal Yönetim Komitesi'ne atandığı belirtildi. Yerlikaya aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlığı ve Spor Bakan Yardımcılığı görevlerini de yürütüyor.

SHABER3.COM

Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Saray'daki ve bakanlıktaki görevlerine rağmen üçüncü görev olarak kamu bankasına atanması tepki çekti. Görevlendirme liyakat tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.

Borsaya yapılan bildirime göre Vakıfbank'ta kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri aylık 12 bin 530 TL maaş alıyor.

Vakıfbank'tan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Bankamızın 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamız Ana Sözleşmesi İlgili Maddeleri Gereği;  Denetim Komitesi'ne Sn. Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Dilek YÜKSEL'in seçilmelerine, Kredi Komitesi'ne Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH'in doğal üye olarak, Sn. Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Şahin UĞUR'un asil üye olarak, Sn. Adnan Ertem ve Sn. Dilek YÜKSEL'in yedek üye olarak seçilmelerine, Bankamızın 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamız Ana Sözleşmesi İlgili Maddeleri Gereği; Denetim Komitesi'ne Sn. Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Dilek YÜKSEL'in seçilmelerine, Kredi Komitesi'ne Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH'in doğal üye olarak, Sn. Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Şahin UĞUR'un asil üye olarak, Sn. Adnan Ertem ve Sn. Dilek YÜKSEL'in yedek üye olarak seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn. Dilek YÜKSEL,Sn.Hamza YERLİKAYA ve Sn. Sadık YAKUT'un ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Sn. Ali TAHAN'ın ve Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Sn. Korhan TURGUT'un üye olarak seçilmelerine, Ücretlendirme Komitesine Sn. Abdülkadir AKSU ve Adnan ERTEM'in  üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vakıfbank yönetimine bakın hangi isim atandı Sonraki Haber >>

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:03:15