Vakıfbank yönetimine bakın hangi isim atandı

Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Saray'daki ve bakanlıktaki görevlerine rağmen üçüncü görev olarak kamu bankasına atanması tepki çekti. Görevlendirme liyakat tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.





Borsaya yapılan bildirime göre Vakıfbank'ta kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri aylık 12 bin 530 TL maaş alıyor.





Vakıfbank'tan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





''Bankamızın 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamız Ana Sözleşmesi İlgili Maddeleri Gereği; Denetim Komitesi'ne Sn. Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Dilek YÜKSEL'in seçilmelerine, Kredi Komitesi'ne Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH'in doğal üye olarak, Sn. Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Şahin UĞUR'un asil üye olarak, Sn. Adnan Ertem ve Sn. Dilek YÜKSEL'in yedek üye olarak seçilmelerine, Bankamızın 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamız Ana Sözleşmesi İlgili Maddeleri Gereği; Denetim Komitesi'ne Sn. Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Dilek YÜKSEL'in seçilmelerine, Kredi Komitesi'ne Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH'in doğal üye olarak, Sn. Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Şahin UĞUR'un asil üye olarak, Sn. Adnan Ertem ve Sn. Dilek YÜKSEL'in yedek üye olarak seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn. Dilek YÜKSEL,Sn.Hamza YERLİKAYA ve Sn. Sadık YAKUT'un ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Sn. Ali TAHAN'ın ve Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Sn. Korhan TURGUT'un üye olarak seçilmelerine, Ücretlendirme Komitesine Sn. Abdülkadir AKSU ve Adnan ERTEM'in üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.''