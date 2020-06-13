Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li ilaç şirketi Koronavirüs aşısında üçüncü ve son aşamada /13 Haziran 2020 00:22

ABD'li ilaç şirketi Koronavirüs aşısında üçüncü ve son aşamada

Koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları dünyanın farklı noktalarında sürüyor. Çalışmaların yürütüldüğü ülkelerden birisi olan ABD'deki Moderna ilaç şirketinin ise Koronavirüs aşısında üçüncü ve son aşamaya geldiği ifade edildi.

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Euronews Türkçe'den Kerem Congar'ın haberine göre ABD'li ilaç şirketi Moderna, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) iş birliğinde geliştirdiği, "mRNA-1273" adı verilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı için üçüncü aşama klinik denemelere başlamak üzere onay aldı.

Moderna, üçüncü aşama denemelerinde başarılı olursa mRNA-1273, Covid-19 aşısı olarak kullanılmaya başlanacak. Şirket, deneme için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile protokol imzaladı.

Protokolde denemelerin ABD'de 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde yapılacağı, her biri 0.1 miligram olacak olan aşı denemelerinin gelecek ay başlanacağı kaydedildi.

Bu potansiyel aşı, Covid-19’un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyordu.

FDA'nın verdiği onayın ardından birinci aşama klinik denemeler 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış, mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Covid-19 aşı adayı olmuştu.

13 Ocak'ta firma ilk potansiyel Covid-19 aşısını geliştirdi

Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan Moderna ilaç şirketi, Çin'in Covid-19'un genetik dizilimini açıklamasından iki gün sonra, 13 Ocak’ta "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu.

NIAID Direktörü Dr. Anthony Fauci, aşının güvenliğini test etmek amacıyla yapılan ilk aşama denemelerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını ve daha geniş çaplı ikinci aşama klinik denemelere haziran başında başlanmasını umduklarını belirtmişti.

Klinik denemeler üç aşamada yapılıyor

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
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