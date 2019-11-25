Samanyolu Haber /Gündem / Valinin özrü kabahatinden büyük: "Öğretmen diye" azarladığı muhabirmiş! /25 Kasım 2019 10:32

Valinin özrü kabahatinden büyük: "Öğretmen diye" azarladığı muhabirmiş!

Konya'da Öğretmenler Günü töreninde Vali Cüneyit Orhan Toprak öğretmen olduğunu düşündüğü bir kişiye bacak bacak üstüne attığı için sert tepki göstermişti. Olayın ardından yazılı bir açıklama yapan Vali Toprak, azarladığı kişinin bir öğretmen değil, yerel bir gazetede çalışan muhabir olduğunu duyurarak ikinci bir skandala imza attı.

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, konuşmasını yaptığı esnada öğretmen olduğu iddia edilen bir kişiye bacak bacak üstüne attığı için sert tepki göstermişti.

Toprak ismi açıklanmayan kişiye “Sen öğretmen misin? O zaman öğretmen gibi otur da görelim” demişti.

Valinin azarladığı kişinin öğretmen olmadığı, yerel bir gazetenin muhabiri olduğu öğrenildi.


Vali Orhan Toprak'ın çeşitli oturma şekilleri sosyal medyada yayınlandı 

VALİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Vali Toprak yaptığı yazılı açıklamada, “Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ve çok güzel geçen program esnasında maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır. Programdaki konuşmam sırasındaki protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine, kendisine öğretmen olup olmadığını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu. Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendiğimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni derinden üzdü.” ifadelerini kullandı.
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